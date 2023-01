Rimini, ordinano delle pizze ma, al suo arrivo, il rider viene minacciato con un coltello e rapinato

Cronaca

Rimini

| 11:34 - 29 Gennaio 2023

Arte & pizza a Rimini.

Chiamano per ordinare delle pizze e, all’arrivo del rider sul posto, gli puntano un coltello alle costole e lo rapinano del borsello con l’incasso della serata. E’ accaduto poco prima delle 23 a Rimini. Il giovane fattorino era partito dalla pizzeria d’asporto Arte & Pizza di via Marecchiese alla volta di via Lissona: “La telefonata è arrivata verso alle 22.35 – spiega il titolare Michele Marescalco – dall’altra parte della cornetta hanno ordinato delle pizze da consegnare in via Lissona. Il nostro ragazzo è partito con lo scooter ma, una volta sul posto, è stato bloccato da un individuo che lo ha minacciato con un coltello, ha preso le chiavi del suo scooter e le ha gettate per evitare di essere poi inseguito, si è fatto consegnare il borsello con all’interno l’incasso della serata (ancora da quantificare n.d.r.) ed è fuggito a bordo di un T Max”.



Non è la prima volta che accade all’attività di Marescalco di essere vittima di rapine con lo stesso modus operandi.

Comprensibilmente sconvolto il rider. Dopo aver avvisato il titolare della pizeria, è stato raggiunto sul posto: le chiavi dello scooter non sono state ritrovate, dai suoi ricordi il malvivente ha agito da solo e aveva un accento del sud, forse siciliano. “Adesso sporgeremo denuncia e segnaleremo alla polizia il numero di telefono da cui è arrivata la chiamata dell'ordine, sperando di identificare il responsabile” conclude Marescalco.