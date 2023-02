Calcio C, Rimini-Gubbio 0-1. Gaburro: 'Facciamo il mea culpa, una partita così non si deve perdere'

Sport

Rimini

| 22:41 - 04 Febbraio 2023

Marco Gaburro VENTURINI.

Il Rimini cade maldestramente in casa contro il Gubbio per un gol al 10' della ripresa maturato da un errore di Allievi fuori area, dopo aver colpito un legno e creato occasioni da gol che però non sono state concretizzate. E' la quinta sconfitta in casa delle dieci subite dai biancorossi.

Il tecnico Marco Gaburro è amaro: “Non si possono perdere partite così, dobbiamo fare il mea culpa e non solo perché ci siamo fatti gol da soli con un errore individuale: era l’unico modo per il Gubbio di andare in vantaggio. Un punto ci stava e se l'avessimo fatto avremmo detto che ne avevamo buttati via due. Noi, invece, abbiamo sbagliato tanto in area sia nel primo che nel secondo tempo. Fare volume di gioco non basta, dobbiamo attaccare meglio la porta, con più tempismo, senza far fallo, trovare situazioni più favorevoli e mettendoci voglia di far gol. Ero preoccupato alla fine del primo tempo perché sono partite nelle quali non hai quasi niente da dire alla squadra. Una squadra come il Gubbio che viene da una striscia negativa così lunga, un modo per segnare lo può sempre trovare e così è stato. Noi, a parte il palo su una giocata individuale, abbiamo avuto due e più palloni in area e lì bisogna fare gol. Dobbiamo migliorare nei particolari perché queste partite si devono vincere e non si possono perdere”.



Dopo la rete è però mancata la reazione...



“Si è giocato poco nel secondo tempo, l'arbitro ha avuto una gestione particolare dei cartellini, è vero che ci sono stati sette minuti di recupero, ma la deriva andava fermata prima. Il Gubbio si è comportato da mestierante. Più che la reazione rimprovero la mancanza di lucidità in situazioni chiave che non c'è stata. sno arrivati da Laverone ed Haveri delle palle molto invitanti”.



Dall'altra parte Piero Braglia, allenatore del Gubbio: “Primo tempo nostro male, non è facile giocare le partite quando ne perdi sei su sette, c’è chi si limita a fare il compitino. Abbiamo giocato tante partite molto meglio e le abbiamo perse. Noi secondo me abbiamo anche pagato di essere lassù e poi di esserci ritrovati indietro. Il Gubbio può fare molto meglio".

ste.fe.