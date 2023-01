Calcio C: la top 11 del girone B. Subito Melchiorri, Giandonato e Kabashi in mediana

Sport

Rimini

| 13:12 - 31 Gennaio 2023

Il neo acquisto dell'Ancona Melchiorri, subito a segno.



Nella top 11 del girone B di serie C si conferma il centrocampista Kabashi, trascinatore della capolista Reggiana. L'Imolese torna a sorridere grazie alla vittoria ottenuta sul campo di un irriconoscibile Fiorenzuola: per Blue Mamona il gol dell'ex, per Rossi una prestazione di livello. La Fermana di Protti mette in evidenza il terzino Eleuteri e il solito Giandonato: il centrocampista gialloblu sta facendo la differenza con il suo alto rendimento, condito da 5 reti e 3 assist. Subito menzione per Melchiorri, neo acquisto dell'Ancona, a segno nel derby con la Vis Pesaro.



TOP 11 (3-4-3): Rossi (Imolese) - Brignani (Olbia), Tiritiello (Lucchese), Rota (Alessandria) - Eleuteri (Fermana), Giandonato (Fermana), Kabashi (Reggiana), Calderoni (Cesena) - Blue Mamona (Imolese), Melchiorri (Ancona), Shpendi S. (Cesena).

All. Anastasi (Imolese).