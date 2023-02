Calcio C, Alessandria-Rimini 0-1. Gaburro: 'Passo in avanti su mentalità e compattezza, approccio giusto'

Sport

Rimini

| 22:54 - 31 Gennaio 2023

Marco Gaburro





In virtù dei risultati serali, il Rimini grazie alla vittoria di Alessandria rientra in zona playoff: ottavo posto alla pari della Carrarese (36) scavalcando Fiorenzuola e Lucchese (35). Sabato al Neri (17,30) sfida contro il Gubbio scivolato al sesto posto dopo il ko in casa conro la Carrarese.



Il Rimini ritorna da Alessandria con i tre punti e la consapevolezza di aver ritrovato una squadra compatta, con l'atteggiamento giusto, entrata in partita fin dal fischio di inizio.

“E' stata una prestazione da squadra – spiega in sala stampa mister Gaburro – siamo partiti bene come avevamo messo in piano, abbiamo segnato subito con una bella azione finalizzata da Del Carro, avremmo potuto raddoppiare con il rigore di Santini, poi abbiamo controllato pur avendo la gamba affaticata anche per via della condizione psicologica in cui siamo per via dei risultati negativi: si soffre di più, la palla pesa di più, si fa molta più fatica a fare la stessa strada. I miei giocatori sono stati bravi, chi è entrato e chi è partito, abbiamo stretto i denti quando serviva e comunque abbiamo concesso poco in posizione pericolosa. Nell'ultima mezzora l'Alessandria ha tentato il gioco dei traversoni lunghi in area per Cori e lì siamo stati abili con i difensori centrali a gestire bene le situazioni e anche sulla palle inattive perché l'Alessandria ha segnato dei gol su calci d'angolo. Abbiamo fatto un passo in avanti sulla compattezza e sull'atteggiamento. Sono soddisfatto perché si tratta di tre punti fondamentali”.



Al rentro dopo la squalifica Andrea Del Carro è andato in gol: "Sono contento per la rtee ma ancora di più per i tre punti che volevamo visto il momento difficile e soprattutto il digiuno di vittorie nel girone di ritorno - commenta il centrocampista - Ben nel primo tempo in cui abbiao seganto, avuto il rigore e creato occasione; nella ripresa ci sta soffrire il riotrno degli avversari però siano stati uniti e compati e abbiamo respinto i loro attacchi". Del Carro è uscito per un dolore ai flessori: "Ho temporeggiato dieci minuti, poi sono uscito per non rischiare. Spero che non sia nulla di grave".