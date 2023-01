Basket C Silver, l'EA Titano sbanca Ascoli 70-90

Sport

Repubblica San Marino

| 00:55 - 29 Gennaio 2023

Gamberini ha segnato 29 punti.



Finisce con un rigenerante +20, la trasferta dell’EA Titano ad Ascoli. I ragazzi di coach Rossini riprendono confidenza con la vittoria grazie a un match condotto sempre con autorevolezza e chiuso definitivamente nell’ultimo quarto. Quattro in doppia cifra tra i Titans: top scorer è Gamberini con 29, poi Dini 21, Frattarelli 14 e Fusco 12.



LA PARTITA. L’approccio alla partita sammarinese è ottimo, l’attacco gira molto bene e la difesa tiene a bada le iniziative dei padroni di casa. Dini mette subito 7 punti e l’EA Titano vola con una confortante doppia cifra di vantaggio abbastanza presto nel match. Al 10’ è 10-25, ma non è finita. Nel secondo periodo si scatena Lucero che, insieme alla triple di Di Sabato e Piccolo, riporta sotto Ascoli. I Titans restano comunque sempre avanti, anche se all’intervallo il vantaggio è più ridotto (29-37).



Di ritorno dagli spogliatoi è ancora Lucero a tentare la rimonta per i marchigiani, mentre per l’EA Titano continuano a martellare Dini e Gamberini e al 30’ si viaggia di nuovo in doppia cifra di margine, con entrambi gli attacchi a girare a mille (55-67). In dirittura d’arrivo la partita si spacca definitivamente. I Titans hanno punti importanti da Frattarelli e Fusco, con la gara che si chiude sul 70-90.



Una vittoria tonificante per l’EA Titano, col calendario che ora propone il ritorno al Multieventi: sabato 4 febbraio arriverà Tolentino.



Il tabellino

ASCOLI BASKET – EA TITANO 70-90

ASCOLI: De Santis, Lucero 29, Cerqua, Bilotta, Piccolo 7, Quercia 6, Di Sabato 13, Pezzolla 11, Vigoriti 2, Panfini 2. All.: Minora.

TITANO: Palmieri, Macina 5, Dini 21, Fusco 12, Gamberini 29, Raschi 7, Frattarelli 14, Borello, Riccardi, Zanotti 2. All.: Rossini.

Parziali: 10-25, 29-37, 55-67, 70-90.