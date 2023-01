Rimini Calcio, si sblocca Vano ma niente vittoria: è 1-1 con la Lucchese

Sport

Rimini

| 19:17 - 28 Gennaio 2023

Santini al tiro: Cucchietti respingerà e Vano infilerà sul tap-in.



Sesta partita senza vittorie per il Rimini, che però dà segnali di ripresa: dopo un primo tempo da dimenticare, concluso in svantaggio, i biancorossi reagiscono e trovano subito, in avvio di ripresa, il pari. Vano si sblocca ribadendo in rete una respinta di Cucchietti su sinistro di Santini, al termine di un'azione concitata. Per venti minuti del secondo tempo si rivede il Rimini brillante di inizio stagione, ma l'occasione sprecata da Rizzo Pinna spaventa un po' i biancorossi, che comunque tengono discretamente il campo. La Lucchese ha creato di più, ma dai ragazzi di Gaburro sono arrivati segnali. Martedì si torna in campo contro una viva Alessandria: un banco di prova importante per sfatare il tabù vittoria.



PAGELLE



ZACCAGNO 6.5: torna titolare e al primo tiro in porta si arrende senza colpe. Poi chiude sul tentativo di testa di Alagna. Nella ripresa freddissimo quando Rizzo Pinna gli si para davanti.

LAVERONE 5.5: dalle sue parti la Lucchese si fa vedere spesso. Nel primo tempo un bel cross non sfruttato da Vano, nella ripresa sembra partire bene, ma i cross arrivano con il contagocce. In fase difensiva costringe spesso Pietrangeli ad allargarsi.

PIETRANGELI 6: nel primo tempo mette una pezza su un cross pericoloso di Panico. Di testa è sempre una garanzia. Quando imposta regala sempre brividi.

PANELLI 6: sul gol del Rimini mette la testa, recuperando un pallone decisivo. Perde il duello con Ravasio nella grande occasione per Rizzo Pinna. Comunque sufficiente.

HAVERI 5.5: primo tempo da dimenticare, timoroso nella spinta e distratto in alcune situazioni in difesa. Nella ripresa prende coraggio: spinge e tiene Alagna sotto pressione. Tenta anche una percussione accentrandosi, sbagliando però il tocco di destro. Quando la Lucchese si riaffaccia davanti, torna a soffrire, prima della sostituzione (REGINI 6: si apriva qualche scricchiolio a sinistra e lui è entrato a sistemare le cose, spendendo anche un giallo).

BIONDI 6: non ci sentiamo di bocciarlo, nel primo tempo, dopo un inizio un po' timido, ci è apparso quello più sul pezzo assieme a Gabbianelli (PASA 6: entra con un certo vigore in campo)

TANASA 5: l'impegno non si discute affatto, ma nel primo tempo lascia voragini alle ripartenze della Lucchese. Si fa vedere troppo poco in fase di impostazione.

ROSSETTI 6.5: una prestazione brillante. I limiti tecnici di questo giocatore li conosciamo, però ci è sembrato sul pezzo (nel primo tempo costringe Tiritello a una chiusura decisiva). E nella ripresa, con la squadra che sale di vigore, è nel vivo del gioco. Chiude spingendo, peccato per un tiro alle stelle.

GABBIANELLI 6.5: retrocede a centrocampo, vestendo i panni del regista. Nella ripresa la squadra sale di tono, lui c'è sempre.

SANTINI 6.5: il gol nasce da un suo tiro respinto dal portiere. Solita partita di grande generosità, il duello con Tiritiello è da giocatori di categoria superiore. Esausto, prova di testa a sfruttare un cross di Laverone, senza riuscirci (ROSSETTI MATTIA s.v.)

VANO 6.5: finalmente riesce a sbloccarsi. Si fa trovare pronto al momento giusto e il gol lo riattiva. Non avrà ancora i 90 minuti nelle gambe, ma oggi potrebbe essere il primo passo per la rinascita (MENCAGLI s.v.).

All. GABURRO 6: un bel segnale la reazione del Rimini nella ripresa. Significa che il gruppo è con lui. Per venti minuti della ripresa si vede il suo Rimini. Sufficienza di stima per il mister.



Lucchese: Cucchietti 6, Alagna 6, Tiritiello 7, Benassai 6.5, Visconti 6.5, Mastalli 6.5, Franco 6 (Di Quinzio 5.5), Tumbarello 6 (Quirini s.v.), Rizzo Pinna 6.5, Panico 6 (Bruzzaniti 6), Ravasio 5.5. All. Maraia 6.



Rimini - Lucchese 1-1



RIMINI (4-3-2-1): Zaccagno - Laverone, Pietrangeli, Panelli, Haveri (72' Regini) - Biondi (54' Pasa), Tanasa, Matteo Rossetti - Gabbianelli, Santini (86' Rossetti Mattia) - Vano (72' Mencagli).

In panchina: Galeotti, Tofanari, Gigli, Allievi, De Rinaldis, Accursi.

All. Gaburro

LUCCHESE (4-3-2-1): Cucchietti - Alagna, Tiritiello, Benassai, Visconti - Mastalli, Franco (46' Di Quinzio), Tumbarello (71' Quirini) - Rizzo Pinna, Panico (58' Bruzzaniti) - Ravasio.

In panchina: Coletta, Galletti; Merletti, Bachini; D'Ancona, Ferro, D'Alena; Romero, Bianchimano.

All. Maraia.



ARBITRO: Vergaro di Bari.

RETI: 18' Mastalli, 46' Vano

AMMONITI: Biondi, Franco, Regini, Ravasio.

ESPULSI: Tofanari dalla panchina.

NOTE: angoli 5-1, recupero 3' st. Spettatori 2.348 di cui 1.851 abbonati e 497 biglietti. Un minuto di raccoglimento prima della gara in memoria di Carlo Tavecchio, ex presidente F.i.g.c.