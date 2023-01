Calcio Promozione: un super Sant'Ermete manda al tappeto il Gambettola (2-1)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:28 - 28 Gennaio 2023



S.ERMETE: Barbanti, Severi, Sancisi, Braschi, Bonifazi, Mazzavillani, Ponticelli, Marcaccio (25' st Brighi T.), Antonelli (25' st Bento, 35' st Pitaro), Fuchi, Manfroni (35' st Rizzo). A disp. Caprili, Vandi, Benvenuti, Brighi A., Bascioni. All. Mancini.

GAMBETTOLA: Golinucci, Maioli, Severi, Rigoni, Palumbo (10' st Camaj), Aloisi, Limouni (25' st Tani), Vukaj, Gadda, Radoi (15' st Giulianelli), Spadaro. A disp. Donini, Del Vecchio, Zammarchi, Zavatta. All. Bernacci.



ARBITRO: Cobzaru di Bologna.

RETI: 2' st Braschi, 5' st Fuchi, 30' st Spadaro.



Vince meritatamente il S.Ermete contro un Gambettola in difficoltà nel campo stretto, non potendo così sviluppare il suo consueto gioco. Uno due micidiale a inizio secondo tempo con una staffilata da 25 metri di Braschi e gol di Capitan Fuchi su schema da calcio piazzato. Accorcia le distanze Spadaro dopo un azione solitaria.