Terremoti: protezione civile, niente danni a persone o cose 

| 16:31 - 28 Gennaio 2023





Nelle province della Romagna - Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini - oggetto di uno sciame sismico e in cui oggi, alle 6.32, si è registrata a Gambettola, nel Cesenate, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 a una profondità di 18 chilometri, quasi 'gemella' di quella di magnitudo 4.1 registrata giovedì a Cesenatico a una profondità di 19 chilometri "non risultano danni a persone o cose". E' quanto evidenzia la vice-presidente della Regione Emilia-Romagna con delega alla Protezione civile, Irene Priolo. "Lo sciame sismico continua come ci si attendeva - osserva - e, come già comunicato ai sindaci in occasione dell'incontro di giovedì scorso, i tecnici confermano che lo sciame non indica un'evoluzione del fenomeno col propagarsi di scosse a livello più superficiale. L'evento è stato avvertito dalla popolazione, ma dalle verifiche effettuate non risultano danni a persone o cose". A giudizio di Priolo, ancora, "i cittadini sono comprensibilmente preoccupati, ma noi, in ogni caso, siamo in costante contatto con i sindaci e col presidente della Provincia di Forlì-Cesena. L'Agenzia di Protezione civile regionale e tutta la struttura regionale sono pronte a intervenire in qualunque caso si rendesse necessario. Per ora - conclude la vice-presidente emiliano-romagnola - osserviamo un fenomeno che è in linea con la storicità sismica di un territorio che, lo ribadisco, già in passato ha registrato eventi di questo tipo".