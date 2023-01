Calcio RSM, Virtus: tesserato il centrocampista ex Mantova Matteo Pedrini

Sport

Repubblica San Marino

| 15:11 - 28 Gennaio 2023



La Virtus Acquaviva ha tesserato Matteo Pedrini, centrocampista che dopo aver disputato la prima parte di stagione tra i professionisti a Mantova farà parte della rosa neroverde nella seconda parte dell’anno. Pedrini, 23 anni e cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, ha già avuto modo di esordire con la nuova squadra in occasione della semifinale di andata di Coppa Titano BKN 301 vinta per 3-0 contro la Folgore, subentrando nella ripresa al posto di Mattia Pirini.



Il nuovo acquisto è molto carico per questa nuova esperienza nel calcio sammarinese: “Ho scelto la Virtus perché fin da subito ho sentito un forte interessamento nei miei confronti e mi piace l’ambizione che la società sta dimostrando. Inoltre anche da parte mia c’era la voglia di conoscere una nuova realtà e di confrontarmi con un campionato che non conoscevo. Infatti, fino a che non ho avuto questa opportunità non sapevo molto del calcio sammarinese, ma mi sono informato e sono rimasto stupito. Il fatto che le migliori squadre accedano alle competizioni europee è sicuramente una cosa allettante.

Io sono un giocatore che fa della velocità e della tecnica i suoi punti di forza, voglio mettere queste mie caratteristiche al servizio della squadra e insieme ai miei compagni farò di tutto per provare a vincere". Dopo Tortori, che si è andato ad aggiungere a Sabato e Buocunto, un altro big per puntare in alto.