Calcio, è morto Carlo Tavecchio: è stato presidente della Federcalcio dal 2014 al 2017

Sport

Rimini

| 13:02 - 28 Gennaio 2023

Carlo Tavecchio in visita a San Marino FOTO FSGC.

E' morto questa mattina Carlo Tavecchio, ex presidente della Federcalcio, carica ricoperta dal 2014 al 2017. Aveva 79 anni.



Nella sua carriera di dirigente è stato anche presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Tavecchio si era dimesso dalla guida della Figc, nel novembre 2017, dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale in Russia. A gennaio 2021 era divenuto presidente della LND Lombardia, il comitato regionale dei dilettanti che aveva guidato fino al 1999. I funerali si terranno lunedì prossimo, 30 gennaio, a Ponte Lambro.



"Sono profondamente addolorato per la scomparsa di un vero appassionato di calcio come Carlo Tavecchio. Ci lascia un amico dalle grandi qualità umane, molto impegnato nel sociale, e un dirigente preparato, che ha saputo dare voce e dignità alle società dilettantistiche e che non ha mai rinunciato a innovare".

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, esprime così in una dichiarazione il suo cordoglio per la morte dell'ex presidente federale. "L'impulso allo sviluppo del calcio femminile in Italia attraverso il connubio con i club professionistici maschili, l'introduzione della Goal Line Technology e del Var, così come la scelta in campo internazionale di appoggiare gli attuali vertici di UEFA e FIFA, sono state sue felici intuizioni" conclude Gravina. "Carlo Tavecchio era un mio amico e un grande dirigente - è il ricordo di Franco Carraro, attuale Presidente della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC - Amava visceralmente il calcio, soprattutto quello dei dilettanti, a tal punto da non voler mancare all'assemblea del Comitato Regionale Lombardia che presiedeva, nonostante le sue condizioni fisiche non fossero delle migliori. Se si darà seguito alla sua competenza e passione, il calcio avrà un grande futuro".



Anche la FSGC si unisce al cordoglio della FIGC e del calcio italiano per la scomparsa di Carlo Tavecchio, Presidente della Federcalcio italiana dal 2014 al 2018. Fu proprio nelle vesti di Presidente federale che, nel settembre 2014, partecipò alla cerimonia di inaugurazione del San Marino Stadium dopo i lavori di rifacimento cui l’impianto era stato sottoposto, ivi compresa la costruzione della torretta multiservizi. Carlo Tavecchio è stato un innovatore del calcio italiano – come ha ricordato la stessa FIGC in una nota attraverso le parole del Presidente Gravina – ed un amico del calcio sammarinese, con il quale ha sempre intrattenuto rapporti stretti e proficui. Il nostro pensiero e la nostra vicinanza vanno oggi in modo particolare alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno avuto nel cuore.