Santarcangelo, un evento chiude la mostra delle installazioni di Fabrizio Corneli

| 13:01 - 28 Gennaio 2023

Una delle opere di Fabrizio Corneli.



Si concluderà domani (domenica 29 gennaio) con un evento di finissage la mostra di arte pubblica “Era una notte buia e luminosa”, a cura di Fabrizio Corneli, inaugurata lo scorso 16 dicembre nell’ambito delle iniziative di “LòMM. Natale e Capodanno a Santarcangelo”.



A condurre l'ultima visita per le vie del borgo sarà proprio l'artista: la partenza è prevista per le ore 18 dal porticato del Municipio, per poi proseguire in piazza Marconi, via dei Nobili, alle grotte comunali e presso il giardino del Musas, dove il tour si concluderà con un brindisi e un buffet offerti dalla Pro Loco.