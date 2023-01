Cattolica, due giovani talenti alla sfida dei campionati di ciclocross

Sport

Cattolica

| 13:19 - 28 Gennaio 2023

Cristian Vargas PH BILLIANI.



Tutto è pronto per il campionato italiano ciclocross, riservato alle categorie Esordienti (13-14 anni) e Allievi (15-16 anni d'età) maschili e femminili. Un percorso della misura complessiva di 2,6 km e con un dislivello considerevole pari a 60 metri. Sotto la Pieve di Castel Roganzuolo, in provincia di Treviso, si attraverseranno gli ulivi secolari con una serie di salite con pendenze cattive che costringeranno alla scalata a piedi con la discesa "dei castellari" fin sotto il porticato di un caseggiato contadino, passando in zona dei box con alcuni fossati da saltare, con le immancabili palanche di legno che rappresenteranno l'ultimo tratto tecnico prima di inserirsi nella lingua in asfalto tutta all'insù che porta sotto l'americana con l'iconico tabellone con sfondo rosso e scritta bianca "arrivo". E' il momento clou di stagione, dove la grande famiglia del ciclocross saluta tutti i ragazzi, tecnici, appassionati che da Gallipoli alla Valle d'Aosta hanno attraversato i sentieri d'Italia nelle varie rassegne.



Per i portacolori del Velo Club Cattolica c'è l'esordiente di 2° anno con Cristian Vargas con 15 gare, tra le quali spicca la prova romagnola di Forlì con la vittoria nel circuito dell'Adriatico Cross Tour, vincendo la maglia della classifica generale e la partecipazione alle tre tappe del Giro d'Italia con podi importanti come a Fanano all'interno del MasterCross dell'Emilia-Romagna con il 2° posto a Fanano. «Sono teso - ammette Cristian Vargas - la mia prima partecipazione alla rassegna tricolore, visto che l'anno scorso sono stato messo KO dal Covid-19. Mi sento pronto, mi impegnerò e darò il meglio di me».



Negli Allievi invece a difendere i colori giallorossi sarà Mattia Menghini con 12 gare affrontate, all'esordio quest'anno nel settore del ciclocross con la gara più importante a cui ho partecipato che è stato il campionato regionale dell'Emilia Romagna a Montecchio Emilia. «Essendo il primo anno che corro nel ciclocross è la prima volta che partecipo al campionato italiano e per questo voglio ringraziare il Velo Club Cattolica che mi ha dato questa opportunità. Mi aspetto di fare ulteriori esperienze in vista della stagione su strada, divertendosi dando il meglio di me».



Da segnalare la presenza di Stefano Cavalli (Alé Cycling) che compete nella prova d'apertura odierna riservata alla prova denominata "team relay". Una staffetta a squadre che il quartetto dovrà completare nel minor tempo possibile con l'unica formazione emiliano-romagnola che partirà alle 14:30.









