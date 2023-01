Terremoto, nessun danno a Rimini e Riccione: scuole aperte

Attualità

Rimini

| 12:07 - 28 Gennaio 2023

Immagine di repertorio.

A seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.1 registrata nella prima mattinata a Gambettola nel Cesenate - e avvertita in tutta la Romagna - anche a Riccione e Rimini sono stati svolti controlli precauzionali agli edifici scolastici che, all'esito delle verifiche da cui non sono risultati danni, sono rimasti aperti per lo svolgimento delle lezioni. E' quanto spiegano entrambi i Comuni rivieraschi. A Riccione "sono scattati immediati i controlli negli edifici scolastici. Una volta valutata la situazione con il responsabile della Protezione Civile e il responsabile dell'edilizia pubblica e considerato che le strutture erano state verificate meno di 48 ore prima l'amministrazione comunale non ha adottato provvedimenti di chiusura o sospensione delle attività didattiche, ma ha invitato i dirigenti a segnalare immediatamente criticità". A Rimini, viene sottolineato in una nota dal Comune, "è stata prontamente attivata l'attività dei controlli ad opera dei tecnici comunali e di Anthea nei plessi scolastici e nelle palestre del patrimonio edilizio scolastico di competenza comunale. Al momento non sono state rilevate criticità o danni. Valutata la situazione in concerto con la Protezione civile non sono stati adottati provvedimenti di chiusura o sospensione delle attività didattiche".