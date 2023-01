Federconsumatori Rimini, attenzione al ‘caro bollette’: mercato libero o tutelato?

Attualità

Rimini

| 10:59 - 28 Gennaio 2023

Immagine di repertorio.

Federconsumatori lancia un vero e proprio Sos Bollette, invitando i consumatori che hanno nel tempo sottoscritto contratti di fornitura nel mercato libero a verificare le condizioni economiche che sono in questo momento applicate dal proprio Gestore. Condizioni che potrebbero essere penalizzanti rispetto ad altri contratti del Mercato Libero e al prezzo definito mensilmente da Arera per il mercato tutelato.

“Una parte consistente di cittadini non sa se il proprio contratto è nel mercato libero o in quello tutelato. Ancora di più, la grande maggioranza, non segue in nessun modo le evoluzioni dei prezzi, e non verifica mai la convenienza della propria tariffa.” dice l’associazione



I clienti nel mercato libero sono la grande maggioranza, il 67% in Italia, e qualcosa di più nella nostra Regione. "Solo una parte di cittadini è in grado di seguire le complessità insite nella ricerca delle migliori condizioni possibili, leggendo in profondità bollette e comunicazioni. Anche i siti comparatori non funzionano perfettamente, riportando spesso condizioni, veri e propri specchietti per le allodole, che nella realtà vengono smentite".



Il consiglio di Federconsumatori è di non rinunciare a capire ed approfondire la propria bolletta.

Se il costo reale nel mercato libero è superiore al tutelato si possono fare tre cose:

• contattare il gestore per ottenere condizioni migliorative;

• cambiare gestore, sempre nel mercato libero, ricercando le migliori offerte;

• chiedere il rientro nel mercato tutelato, che è stato prorogato sino al 10 gennaio 2024, e che per Federconsumatori deve essere confermato senza scadenze.

Quindi, in definitiva, non si può stare nel mercato libero del gas senza occuparsi di quello che succede; la cosa peggiore che si può fare è pensare che sia il Gestore a fare il nostro interesse.

Federconsumatori è a disposizione per ogni chiarimento e aiuto nei propri sportelli sul territorio.