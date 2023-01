Volontari al lavoro per la pulizia dei giardini 'Norma Cosetto' di Riccione

Attualità

Riccione

| 10:20 - 28 Gennaio 2023

Un clean up per ripulire da plastica e rifiuti i Giardini "Norma Cosetto" di via Limentani a Riccione. È questa l'iniziativa in programma domenica 29 gennaio dalle ore 10 e promossa da Be kind to nature, Futuro Verde APS e Fondazione Cetacea. L'evento consiste nella sensibilizzazione sui temi ambientali, sulla riduzione dell'inquinamento, raccolta di rifiuti abbandonati nei giardini posti allo sfondamento di via XIX Ottobre. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

