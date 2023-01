Calcio RSM: Juvenes-Dogana, contro il Domagnano è vietato sbagliare

Sport

Repubblica San Marino

| 01:15 - 28 Gennaio 2023

Rimandata agli esami Cailungo e Fiorentino, pur non demeritando, la Juvenes-Dogana si prepara per un terzo appello: il Domagnano. Sabato sarà fondamentale per la squadra di Serravalle centrare i tre punti nell'ennesimo scontro diretto. La classifica è ormai abbastanza delineata, con un gruppo di cinque fuggitive che si sta giocando la vittoria del campionato, la Libertas, al momento da sola in una sorta di limbo, e un secondo gruppone, composto da nove squadre in lotta per le restanti piazze playoff.

Tra il settimo e il quattordicesimo posto, però, ci sono solo quattro punti di distacco, perciò c'è ancora abbondante spazio per risalire, come spiega anche l'allenatore biancorossoblù, Manuel Amati: "Le sconfitte negli scontri diretti ci hanno rammaricato molto, anche se la classifica è sempre cortissima e aperta, in ottica postseason. Comunque, siamo tutti consapevoli che sia adesso il momento di essere ancora più feroci nel ricercare il goal, quindi vittorie e punti".



In vista della sfida con il Domagnano saranno ancora fuori Ciccarelli, Davide Lisi e il lungodegente Pasquinelli. Per prepararla al meglio, durante la settimana Amati si è concentrato molto sulla fase offensiva, che ha un po' difettato nelle ultime uscite: "Purtroppo abbiamo svolto solo due sedute, a causa dello spostamento della partita di coppa a Dogana, ma abbiamo comunque cercato di forzare molto le soluzioni negli ultimi 30 metri e la manovra nella metà campo offensiva. In più, tramite un'analisi video, abbiamo studiato gli errori commessi contro Cailungo e Fiorentino sia nell'area avversaria, visti i tanti cross sbagliati o su cui non siamo stati decisi nello smarcarci e concludere, sia nella nostra parte di campo, avendo concesso dei goal in ripartenza. Alcuni sono stati dettati anche dal fatto che ci siamo trovati a inseguire, in entrambe le occasioni, sbilanciandoci e rischiando di subire altre reti, cosa che sarebbe stata una beffa, perché in tutte e due le partite siamo stati noi la squadra che più ha giocato e più ha creato".