Calcio Prima, l'Accademia Marignanese: 'Lo stadio sia intitolato a Domenico Bianchi'

Sport

Repubblica San Marino

| 20:09 - 27 Gennaio 2023

Lo staff dirigenziale con Bianchi in pantaloncini rossi.



L’ex-sindaco e dirigente Domenico Bianchi, scomparso prematuramente nell’agosto scorso, è ancora nel cuore di tutti a San Giovanni in Marignano e la sua società di calcio, l’Accademia Marignanese (nella foto lo staff dirigenziale con Bianchi in pantaloncini rossi), ha deciso di avviare le pratiche presso l’amministrazione comunale per intitolargli, in modo definitivo e storico, l’attuale stadio comunale di calcio in via Conca Vecchia.



"Domenico è stato sindaco di San Giovanni per due legislature, è stato anche membro della federazione di calcio a livello regionale - conferma Loris Neri, presidente Asd Marignanese - e sarà sempre nei nostri cuori come amico e dirigente. Con questo tributo lo vogliamo legare indissolubilmente alla nostra attività sportiva e storia. La richiesta è stata già presentata in municipio, speriamo ora che tale percorso tecnico-burocratico possa essere rapido".



L’Accademia Marignanese continua a crescere, anche grazie proprio al contributo in passato dello stesso Domenico Bianchi, con un settore giovanile da grandi numeri che annuncia nuovi progetti di ampliamento di servizi e spazi. A partire dai nuovi spogliatoi in via di ultimazione ma anche con l’arrivo di un nuovo campo di allenamento da calcio a otto in erba, a fianco dell’attuale campo in sintetico, per allenamenti e sedute tecniche. E proprio di recente l’amministrazione comunale ha pure annunciato anche 550.000 euro di investimenti per un rinnovare lo stesso campo in sintetico. Il settore giovanile sfiora i 250 iscritti con ben 11 rappresentative, con tante famiglie che frequentano il centro sportivo creando un’atmosfera di amicizia e collaborazione, dove lo sport fa rima con educazione e crescita sana dei ragazzi e dei bambini.



"Gli allenatori - conferma Paolo Borioni, responsabile del settore giovanile dell’Accademia Marignanese - per noi sono 'all-educatori', un termine insolito da noi coniato proprio per ribadire il loro ruolo educativo fondamentale all’interno dell’attività sportiva e calcistica su ogni singolo ragazzo. Siamo sempre più vicini alle famiglie ed ai loro figli, la crescita umana ed educativa per noi viene prima di tutto".