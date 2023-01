Calcio RSM, il Cosmos tessera il centrocampista Lorenzo Capicchioni

Sport

Repubblica San Marino

| 19:46 - 27 Gennaio 2023

A sinistra Lorenzo Capicchioni.

La Società Sportiva Cosmos annuncia di essersi assicurata in queste ore le prestazioni sportive di Lorenzo Capicchioni per la seconda metà della stagione calcistica 2022/2023.

Lorenzo Capicchioni, classe 2002, è un giovane e talentuoso centrocampista centrale nel giro della Nazionale maggiore di San Marino.

E' ora approdato al club di Serravalle dopo una stagione e mezza con lo United Riccione, squadra romagnola quest’anno militante in serie D dopo aver vinto l’anno scorso il Campionato di Eccellenza.