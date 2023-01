Calcio Promozione: Verucchio, stop al Novafeltria. Pari 1-1 sul neutro di San Vito

Sport

Novafeltria

| 18:34 - 29 Gennaio 2023

L'undici iniziale del Novafeltria.



Novafeltria - Verucchio 1-1



NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani A., Castellani, Foschi (25' st Amadei), Rinaldi, Frihat (42' st Alpino), Baldinini, Collini, Toromani (25' st Radici), Vivo (42' st Fabbri D.). A disp. Burioni, Bindi, Valdifiori, Ceccaroni, Pasolini. All. Giorgi.

VERUCCHIO: Starna, Colonna (11' st Fabbri P.), Genghini A., Genghini L., Renzi, Girometti, Guarino (1' st Pavani M.), Sacco Ste., Bullini (5' st Amati), Indelicato (37' st Muccioli), Sancisi (11' st Sacco Si.). A disp. Cignini, Farotti, Sebastiani, Semprini. All. Guerra.



ARBITRO: Zannoni M. di Cesena.

RETI: 5' pt Vivo, 17' st Sacco Si.

AMMONITI: Foschi, Rinaldi, Colonna, Baldinini, Pavani M., Girometti.

ESPULSI: Sacco Ste.

NOTE: angoli 4-3, recupero 2' pt e 5' st.



SAN VITO Il Verucchio conferma il suo eccellente momento di forma (una sola sconfitta nelle ultime 9 gare) uscendo indenne dal derby della Valmarecchia con il Novafeltria, reduce da 4 vittorie consecutive. Si gioca a San Vito per l'indisponibilità, causa maltempo, del Comunale Urbini-Casali di Secchiano. La squadra di casa passa in vantaggio al 3' sugli sviluppi di una punizione: dopo un doppio tentativo di Toromani, respinto dalla difesa, la sfera arriva a Baldinini che si accentra e crossa, Vivo corregge in rete. Al 17' il Verucchio si fa vedere dalle parti di Golinucci con una punizione di Luca Genghini per la spizzata di testa di Bullini, blocca il portiere di casa. Ancora i rosanero attaccano in contropiede al 31', il cross trova il colpo di testa alto di Bullini. È clamorosa l'occasione sprecata nel recupero da Guarino, che da posizione favorevole calcia alto. Nella ripresa al 62' il Verucchio trova il pari grazie al neo entrato Simone Sacco, che di testa anticipa l'uscita di Golinucci su punizione battuta da Andrea Genghini. Il Novafeltria non punge in attacco, nonostante la superiorità numerica per il doppio giallo comminato a Stefano Sacco: unico lampo all'85', quando su cross di Soumahin, Collini ci prova di testa, ma Starna blocca la sfera. Termina quindi 1-1 e l'ex di turno Denis Guerra incassa un altro risultato positivo, dopo aver guidato il Verucchio lontano dalla zona calda della classifica.