Coperte invernali: tutto quello che c'è da sapere

| 16:31 - 27 Gennaio 2023

Foto di repertorio.

Potersi coricare nel letto al termine della giornata è un vero e proprio piacere della vita, soprattutto in inverno quando la temperatura tende a scendere e si trova il giusto tepore sotto le coperte. Proprio per questo motivo, la scelta delle coperte invernali riveste un ruolo di primo piano, sia dal punto di vista dello stile sia da quello della funzionalità.



Vediamo quindi come selezionare una o più varianti a seconda delle proprie esigenze e quali parametri tenere in considerazione per poter contare su un complemento di arredo soddisfacente nel lungo termine.



Peso della coperta invernale

Le coperte invernali servono a mantenere la giusta temperatura durante tutta la notte, impedendo di soffrire il freddo ma anche di sudare.



Per questo motivo è opportuno selezionare la pesantezza che meglio risponde alle proprie esigenze e al tipo di ambiente, valutando pure l'imbottitura all'interno.



Le coperte invernali più moderne sono sottili e termiche, in modo che non pesino troppo sul corpo ma che allo stesso tempo compiano adeguatamente il proprio lavoro.



In base al tipo di stanza, agli infissi e agli eventuali spifferi valutare quindi che piumone comprare per avere un modello adatto anche per gli anni futuri.



Grandezza della coperta invernale

Il secondo passo da compiere quando si acquista una coperta invernale è scegliere la grandezza adatta per la tipologia di letto.



Nel caso di un copripiumino matrimoniale, fai attenzione che le misure siano adeguate al letto e che ci sia del bordo laterale in modo che non ci sia una lotta delle coperte la notte.



Le altre varianti sono quelle per il letto singolo oppure per il matrimoniale alla francese, della grandezza di una piazza e mezza.



Inoltre, devi sempre considerare se vuoi acquistare una coperta tradizionale decorata all'esterno oppure un piumino neutro che si infila nel copripiumino, per cambiare stile ogni volta che lo desideri.



Questa è certamente la variante più comoda, in quanto puoi variare la fantasia in base alla stagione a un prezzo ridotto e soprattutto puoi procedere al lavaggio del copripiumino senza dover inserire nella lavatrice tutta la coperta o doverla portare presso una tintoria.



Imbottitura della coperta invernale

Dopo aver pensato alla grandezza, è giunto il momento di decidere quale tipologia di coperta si desidera in termini di imbottitura.



I modelli tradizionali utilizzano le piume animali, come quelle dell'oca, ma attualmente il mercato assicura ottime soluzioni sintetiche, che riscaldano allo stesso modo e sono più ecologiche.



Fai in modo che il prodotto sia morbido e leggero sul corpo ma che possieda le giuste capacità termiche.



I principali rivenditori offrono ai clienti soluzioni dalla pesantezza variabile e dalle diverse imbottiture, così che ognuno possa scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.



Tessuto di rivestimento

Sia che si opti per la classica coperta invernale sia per il copripiumino, il rivestimento esterno riveste un ruolo essenziale.



È infatti quello che entrerà a stretto contatto con la pelle del corpo e del viso, pertanto deve essere ipoallergenico e impedire la proliferazione degli allergeni.



Opta per un tessuto top di gamma, dalle fibre che impediscono l'accumulo di polvere, traspirante per fare in modo che il sudore notturno possa fuoriuscire.



Seleziona poi un materiale semplice da lavare, che asciuga rapidamente e non si rovina, in modo da far durare il piumone a lungo nel tempo e poterlo mettere comodamente in lavatrice.



Un tessuto sfoderabile è certamente più comodo e inoltre può essere sostituito mantenendo l'imbottitura interna, che è la parte più costosa della coperta invernale.



Il design

Una coperta invernale deve essere in primo luogo comoda, calda e funzionale, ma anche l'occhio vuole la sua parte quindi non tralasciare l'aspetto del design al momento della scelta.



Valuta l'arredo della stanza e soprattutto gli altri tessili presenti, così da concordare tessuto e colore per realizzare un effetto armonico.



Puoi optare per colori tenui che si sposano con i cambi di arredo e di stile, intramontabili con il loro sapore classico, oppure per cromie più strong e adatte a uno spirito moderno e attuale.



Anche per quanto riguarda lo spessore, alcuni amano il classico piumone alto e soffice, altri invece preferiscono le varianti sottili e pratiche.



Decora la coperta con dei cuscini tono su tono oppure a contrasto, di varie forme e cambiando composizione con il passare dei mesi, così da avere un arredo sempre diverso senza spendere una fortuna.



Le rifiniture

Fai attenzione che la tua coperta invernale sia rifinita con cura, in modo che abbia una lunga durata nel tempo e non si scucia.



Il consiglio è di optare per un brand di alto livello, che produca soluzioni di questo genere da tempo e che usi solo materiali top di gamma, che sopportino i lavaggi e l'usura.



Noterai subito se una coperta invernale è di buon livello solo osservando le cuciture e gli angoli.



Il colore e la fantasia del tessuto

Una coperta invernale deve risultare calda e confortevole ma anche abbinarsi all'ambiente circostante.



Pertanto, scegli un colore neutro se vuoi acquistare un solo modello, oppure punta su toni accesi e fantasie particolare se hai a tua disposizione più di una soluzione.



Alcune varianti presentano una doppia colorazione solo girando la coperta, così da contare su un due in uno che appaga dal punto di vista estetico e permette di cambiare arredo ma non piumone.



Rapporto qualità-prezzo e prestigio del marchio

L'ultimo parametro da tenere in considerazione quando si sceglie una coperta invernale è il rapporto qualità-prezzo.



Il consiglio è di investire su questo prodotto così che duri nel tempo, approfittando di sconti e promozioni che periodicamente puoi trovare sul web o presso i rivenditori fisici.



Un marchio di livello potrebbe avere un costo leggermente superiore, ma questo è ripagato dalla resistenza e dal comfort del quale is può godere ogni volta che ci si corica nel letto.



Meglio avere poche varianti ma di qualità, magari optando per un piumino neutro dalla pesantezza ottimale, da inserire all'interno del copripiumino per cambiare la fantasia senza spendere troppo.