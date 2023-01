Calcio Promozione: Sampierana, pari a Misano e + 1 su Gambettola. Torconca e Bellaria, colpi casalinghi

Sport

Rimini

| 18:34 - 29 Gennaio 2023





Bellaria Igea Marina - Fratta Terme 1-0



BELLARIA: Barbieri, Alvisi, Fabbri, Buda (35' st Giornali), Zanotti, Fusi (42' pt Cocco), Paganelli, Chiussi, Busiello (35' st Gabrielli), Galassi, Grossi. A disp. Tupolano, Ermeti, Marchini, Venturi, Mazzarella, Vasini.

FRATTA TERME: Lombardi, Venturi (42' st Arouma), Zoli B. (14' st Cicognani), Branchetti (14' st Lupatelli), Dosio, Zoli F., Miraglia, Guidi (34' st Lorenzi), Andreoli, Errani, De Pascalis. A disp. Ronchi, Salvi, Mazzoni, Gallo, Boccali.



ARBITRO: Mongardi di Lugo.

RETI: 9' st Cocco.

AMMONITI: Paganelli, Cocco, Cicognani.



Misano - Sampierana 1-1



MISANO: Del Prete, Travagliati (37' st Coccia), Delbianco, Antonelli, Biaggi, Sanchez, Palestini (1' st Traini), Nigro, Tordi (25' st Malpassi), Mussoni, Kirilov (7' st Tirincanti). A disposizione: Bartolini, Signorini, Olocco, Maltoni. Allenatore: De Argila

SAMPIERANA: Ranieri, Berni, Diversi, Narducci, Canali, Rossi, Pungelli (18' pt Quercioli), Petrini, Lanzi, Corzani (51' st Batani), Pippi (35' st Drudi). A disposizione: Zammarchi, Stoppa, Fiaschetti, Castagnoli. All. Barontini.



ARBITRO: Cavalazzi di Lugo.

RETI: 10' st Lanzi, 36' st Nigro.

AMMONITI: Travagliati, Antonelli, Berni, Narducci, Quercioli.

ESPULSI: Canali, Lanzi.



Stella - Granata 1-1



STELLA: Bascucci, Fabbri, Zavaglia (5' st Medi), Belicchi, Garcia Rufer Azael, Gattei Colonna, Bonucci, Palladino (5' st Torri, 35' st Guidomei), Garcia Rufer Augusto, Cicchetti, Raschi (5' st Belloni). A disp. Gentili, Pivi, Bedetti, Pompili, Eusebi. All. Boldrini.

GRANATA: Barducci, Pesaresi, Arfilli, Amaducci, Baroni, Campinoti, Sacchetti (17' st Faggi), Farabegoli, Brunetti, Casoli, Tombetti (39' st Fontana). A disp. Venghi, Baldani, Ugone, Rizzo, Manucci, Mazzotti, Marcello. All. Pedrelli.



ARBITRO: Ruggeri di Cesena.

RETI: 37' pt Brunetti, 8' st Belloni

AMMONITI: Garcia Rufer Azael, Cicchetti, Brunetti, Baroni, Garcia Rufer Augusto,

ESPULSI: Belicchi.



Torconca - Cervia 2-1



TORCONCA: Urbinati (36' st Hysa), Casolla, Ferraro, Mercuri (36' st Miron), Righetti, Fabrizi (29' st Beltrami), Ballaj, Nicolini (20' st Bonetti), Pasolini, Gravina (20' st Vucaj), Cecchi. A disp. Ricci, Maquirriain, Krasniqi. All. Ricchiuti.

CERVIA: Moretti, Fusaroli, Merloni, Godoli (5' st Ambrosini), Meoni (13' st Di Gilio), Asturi, Sow, Ferrani, Muccioli, Mancini, Valasutean (44' st Eko Denzen). A disp. Di Marco, Acquafredda, Figini, Brando, Krastev, Menghi. All. Ceccarelli.



ARBITRO: Milandri di Cesena

RETI: 12' pt Gravina, 26' pt Mancini, 5' st Pasolini.

AMMONITI: Ferrani.



Novafeltria - Verucchio 1-1



NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani A., Castellani, Foschi (25' st Amadei), Rinaldi, Frihat (42' st Alpino), Baldinini, Collini, Toromani (25' st Radici), Vivo (42' st Fabbri D.). A disp. Burioni, Bindi, Valdifiori, Ceccaroni, Pasolini. All. Giorgi.

VERUCCHIO: Starna, Colonna (11' st Fabbri P.), Genghini A., Genghini L., Renzi, Girometti, Guarino (1' st Pavani M.), Sacco Ste., Bullini (5' st Amati), Indelicato (37' st Muccioli), Sancisi (11' st Sacco Si.). A disp. Cignini, Farotti, Sebastiani, Semprini. All. Guerra.



ARBITRO: Zannoni M. di Cesena.

RETI: 5' pt Vivo, 17' st Sacco Si.

AMMONITI: Foschi, Rinaldi, Colonna, Baldinini, Pavani M., Girometti.

ESPULSI: Sacco Ste.

NOTE: angoli 4-3, recupero 2' pt e 5' st.



Bakia - Forlimpopoli 0-1 (40' st Diop)



Due Emme - Meldola 2-1 (36' pt rig. Taioli, 38' pt Ghetti, 30' st Alfieri)



ANTICIPO Sant'Ermete - Gambettola 2-1



S.ERMETE: Barbanti, Severi, Sancisi, Braschi, Bonifazi, Mazzavillani, Ponticelli, Marcaccio (25' st Brighi T.), Antonelli (25' st Bento, 35' st Pitaro), Fuchi, Manfroni (35' st Rizzo). A disp. Caprili, Vandi, Benvenuti, Brighi A., Bascioni. All. Mancini.

GAMBETTOLA: Golinucci, Maioli, Severi, Rigoni, Palumbo (10' st Camaj), Aloisi, Limouni (25' st Tani), Vukaj, Gadda, Radoi (15' st Giulianelli), Spadaro. A disp. Donini, Del Vecchio, Zammarchi, Zavatta. All. Bernacci.



ARBITRO: Cobzaru di Bologna.

RETI: 2' st Braschi, 5' st Fuchi, 30' st Spadaro



CLASSIFICA Sampierana* 42, Gambettola* 41, Novafeltria* 33, Due Emme 31; Forlimpopoli 30, Bakia 26, Verucchio 24, Fratta Terme e Stella 23, Torconca 22*, Sant'Ermete 21; Cervia 20, Granata 18; Misano 16, Bellaria Igea Marina 13, Meldola 11.



*Una partita in meno