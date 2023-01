E-commerce: usare Paysafecard a Rimini conviene?

Attualità

Nazionale

| 16:24 - 27 Gennaio 2023

Foto di repertorio.

Il tempo in cui per effettuare acquisti si dovevano avere necessariamente a portata di mano banconote e monete in contanti è ormai il lontano passato. Altrettanto i giorni in cui per inviare del denaro a parenti e conoscenti si dovevano fare lunghe file in uffici postali per effettuare dei vaglia. L'e-commerce e i metodi di pagamento digitali hanno stravolto letteralmente il mondo, consentendo operazioni infinitamente più veloci, più semplici ed anche più sicure. Pagare ed effettuare commissioni in modo comodo e sicuro è ormai fattibile attraverso Paysafecard. Grazie a questo metodo è possibile inviare denaro per ogni acquisto e pagamento on-line. Inoltre, viene utilizzato moltissimo anche nel mondo dell'intrattenimento on-line e per transazioni, come prelievi e depositi, sui casinò online con Paysafecard.



Cos'è Paysafecard e dove trovarla?

Esso rappresenta ormai negli ultimi anni il modo più semplice per pagare in contanti on-line. La sua semplicità d'uso, comodità e soprattutto sicurezza sono altamente garantite dalla piattaforma, al fine di assicurare transazioni economiche con massima soddisfazione. Per poterne usufruire innanzitutto è necessario registrarsi in modo assolutamente gratuito con pochi click sul sito Paysafecard ufficiale. Sarà così possibile gestire qualsiasi pagamento on-line usando i propri dati e le credenziali di accesso dal sito potendo ordinare la carta prepagata Paysafecard con circuito Mastercard che arriverà comodamente a casa. Un buono nello Shop Paysafecard attende tutti coloro che si registrano iniziando a trarre grandi vantaggi dall'uso della sua card. Fino ad importi massimi di 1.000 euro per ciascuna transazione è possibile comprare con Paysafecard on-line su epin. Inoltre, la comodissima app Paysafecard permette di avere sempre sul palmo della mano la possibilità di avvalersi della carta e di numerose altre funzioni. Il suo uso è assolutamente gratuito per i primi 12 mesi, dopodiché a partire dal 13° mese è richiesto un canone mensile di soli 5 euro.



Per quali scopi si può usare Paysafecard?

La Paysafecard può essere utilizzata per qualunque acquisto, spesa o invio di denaro on-line. Migliaia sono gli shop on-line e i negozi che ovunque espongono il logo di Paysafecard presso cui è possibile utilizzarla. Grandi aziende e grandi marche collaborano con questo innovativo metodo di pagamento facilitando gli acquisti presso i loro negozi on-line e non solo. La Paysafecard è a disposizione anche recandosi in numerosi punti vendita in cui ottenere un codice prepagato Paysafecard di 16 cifre da utilizzare nei negozi affiliati. Tutto ciò in piena sicurezza e protezione senza dover ricorrere all'uso di carte di credito con le sue alte commissioni bancarie o di conti correnti. Anche nella città di Rimini è possibile ottenere Paysafecard presso numerosi Bar e Tabacchi siti in diversi punti dislocati della città e dei dintorni. Essa può essere comodamente utilizzata nei tanti negozi che già aderiscono ed accettano come modalità di pagamento per gli acquisti Paysafecard, rendendola così davvero conveniente per i residenti e per tutti i visitatori della bella Rimini. Si può dire tranquillamente che mai è stato così facile pagare on-line.



Quali sono i vantaggi di Paysafecard?

Innanzitutto, non è associato ad un conto bancario o carta di credito con tutte le spese e commissioni da esse richieste. Non sono richiesti dati personali così da poter pagare senza alcun pensiero. I pagamenti sono effettuati con grande velocità e assoluta sicurezza senza alcun rischio, come se venissero effettuati con contanti. Infine, è ormai una modalità di pagamento accettata in tutto il mondo. Migliaia sono i negozi e shop on-line che collaborano con Paysafecard, ritenendola comoda, conveniente, facile da usare e sicura.