Calcio Promozione, in anticipo Sant'Ermete-Gambettola

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:21 - 27 Gennaio 2023

Matteo Manfroni.

Turno di campionato numero diciotto per la Promozione Romagna Girone E. A dare il via a questo turno ci penseranno S. Ermete e Gambettola, che si sfideranno nell'anticipo del sabato, con calcio d’inizio programmato alle ore 15.

Il S. Ermete arriva all'appuntamento dopo aver esordito con una sconfitta a domicilio e una in esterna in questo avvio di nuovo anno. Il Gambettola, invece, nell'ultimo turno non è sceso in campo come del resto l’altra primatista in graduatoria (Sampierana). Entrambe le compagini recupereranno la propria gara di campionato a Febbraio. Il S. Ermete punta invece al colpaccio.

Dopo aver tesserato l’ex Pergolettese e Giarre MatteoManfroni, i verdi proveranno a muovere la classifica. La vittoria del Verucchio, domenica ha ulteriormente inguaiato la compagine di Mancini, che allo “Stadium”, dinnanzi al pubblico amico proverà il tutto per tutto. Negli ultimi due anni, tra le due formazioni in campo abbiamo assistito a uno spettacolo gradevole caratterizzato da partite combattute.

Lo scorso anno, gli ospiti s’imposero per una rete a zero, mentre in casa vennero stoppati sul pari (2-2). Quest’anno all'andata, il Gambettola ha ottenuto i tre punti (2-1) vincendo una gara non senza patemi. Mancini si augura di rivedere quello spirito unito alla voglia dei suoi ragazzi di fare punti per ritrovare continuità e soprattutto morale. Una squadra molto giovane quella dei verdi, a tratti indecifrabile, capace di vincere contro la terza in classifica ma di complicarsi dannatamente la vita con squadre di stessa caratura o inferiori.

La gara in programma sabato 28 gennaio, alle ore 15, allo “Stadium” sarà diretta da Marius Marian Cobzaru della sezione di Bologna coadiuvato da Federico Corbelli e Mattia Sabba entrambi della sezione di Rimini.