Calcio Eccellenza: botta e risposta tra Cattolica e Tropical Coriano. Pari 1-1

Sport

Ravenna

| 16:46 - 05 Febbraio 2023

Cattolica - Tropical Coriano 1-1



CATTOLICA: Mariani (33' st Vico M.), Giosué (40' st Vico N.), Togni, Lo Bianco, Mariotti, Cuomo, Cestra (11' st Battistoni), Coppola, Docente (7' pt Monetto), Palumbo, Ziroli (16' st Mastrogiacomo). A disp. Miletta, Porcelli, D'Andrade, Casali. All. Praino.

TROPICAL CORIANO: Bianchini, Guidi (1' st Ariyo), Ceccarelli, Vagnarelli (1' st Mularoni), Anastasi, Rossi, Bartoli, Enchisi, Carrer, Scarponi, Protino (1' st Tamagnini). A disp. Leardini, Perazzini, Donati, Luvisi, Tomassini, Bartolucci. All. Scardovi.



ARBITRO: Laraspata di Bari

RETI: 43' pt Ziroli, 24' st Enchisi.

AMMONITI: Vagnarelli, Lo Bianco, Vico N., Bartoli.

ESPULSO: Porcelli (dalla panchina).

NOTE: angoli 1-3.



CATTOLICA Finisce in parità, al termine di novanta minuti di gioco equilibrati, lo scontro tra il Cattolica e il Tropical Coriano. I giallorossi perdono Docente per infortunio in avvio di gara, ma trovano il vantaggio al 43' grazie alla combinazione tra Cestra e Ziroli, il tiro di potenza infila l'incolpevole Bianchini sul secondo palo. Il Tropical Coriano pareggia al 69': Bartoli vince un contrasto e serve Enchisi, che batte Mariani. Il portiere del Cattolica sarà poi costretto a uscire per infortunio.