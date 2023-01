Calcio Eccellenza: Tropical Coriano, con il Masi Torello è 2-2

Sport

Tropical Coriano - Masi Torello 2-2



TROPICAL CORIANO: Bianchini, Luvisi (10' st Ariyo), Ceccarelli, Vagnarelli (10' st Mularoni), Anastasi, Rossi, Bartoli, Enchisi (47' st Tomassini), Carrer (35' st Tamagnini), Scarponi, Protino. A disp. Leardini, Donati, Guidi, Marmo, Perazini. All. Scardovi.

MASI TORELLO: Campi, Quarella, Franceschini F., Valesani, Catozzo, Molossi, De Angelis, Fregnani, Caruso (32' st Mangherini), Vanzini (36' st Vallesani), Cazzadore. A disp. Battara, Franceschini, Saugo,Lolli, Castelli. All. Rambaldi.



ARBITRO: Arienti di Cesena.

RETI: 3' e 26' Cazzadore, 25' Rossi, 30' st Scarponi.

AMMONITI: Carrer, Rossi, Ariyo, Catozzo, Franceschini F., Scardovi (all. Tropical Coriano).

ESPULSI: Quarella.



CORIANO Il Masi Torello passa in vantaggio al 3' grazie a Cazzadore, che sfrutta un errato disimpegno della difesa. Il pari del Coriano arriva al 25' sugli sviluppi di un calcio d'angolo con il colpo di testa vincente di Rossi. Un minuto dopo Cazzadore nuovamente a segno, risolvendo una mischia in area del Tropical Coriano. Al 32' è bravo Bianchini a sventare il tiro ravvicinato di Fregnani. A inizio ripresa ghiotta occasione per Enchisi, che calcia alto da posizione favorevole. Al 60' Carrer chiama Campi alla respinta. Alla mezz'ora della ripresa il definitivo 2-2 con uno splendido tiro a giro di Scarponi, servito da Enchisi. Nel finale due ottime occasioni per Ariyo, che però non riesce a regalare la rete del sorpasso alla squadra di Scardovi.