Pennabilli, cade un'enorme quercia sul capannone: sindaco sale sul tetto e libera le case

Cronaca

Pennabilli

| 16:14 - 27 Gennaio 2023

Mauro Giannini taglia l'enorme quercia precipitata sull'abitazione (Pennabilli).

Anche nelle ultime ore a Pennabilli sono state febbrili le operazioni di pulizia dalla neve delle vie di comunicazione. In prima linea il sindaco Mauro Giannini, che ieri (giovedì 26 gennaio) è stato protagonista dell'intervento nella borgata di Poggio Gattone. Qui una quercia secolare, piegato dalla neve, particolarmente pesante, è crollata sopra un capannone, ostruendo la strada e lasciando isolate alcune case abitate da anziani.



Il sindaco è salito sull'autoscala del Comune e in prima persona ha provveduto al taglio della quercia. "Ringrazio i Vigili del Fuoco per la loro assistenza - racconta il sindaco Giannini - purtroppo i loro mezzi erano troppo ingombranti per operare in un ambiente così stretto. Abbiamo usato l'autoscala del Comune".



Nella speranza che le prossime nevicate siano di minor intensità, il sindaco riconosce: "Oggi abbiamo avuto un po' di tregua, siamo riusciti a intervenire con più calma. Iniziamo ad andare meglio, ma dobbiamo lavorare ancora".



Al termine di questa ondata di maltempo si faranno i bilanci sulle spese, ma il sindaco è laconico: "Sono già tutti debiti fuori bilancio. Ma non possiamo lasciare la gente isolata e in difficoltà. Come amministratori dobbiamo stare vicino ai nostri cittadini".



ric. gia.