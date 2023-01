Calcio C, bomber Federico Melchiorri dal Perugia all'Ancona

Sport

| 16:06 - 27 Gennaio 2023

Federico Melchiorri (Foto Ancona Calcio).

L'Ancona rende ufficiale l’arrivo dell'attaccante Federico Melchiorri dal Perugia, 36 anni. Per lui, marchigiano di Treia, contratto fino al 30 giugno 2023. Si tratta di un lusso per la categoria, un giocatore che porterà qualità ed esperienza ad un reparto offensivo che è comunque uno dei più prolifici non solo del girone B, ma anche dell’intera categoria. Lascia il Perugia a metà di una stagione in cui ha collezionato diciannove presenze, sei da titolare più 13 subentri, per un totale di 738 minuti con quattro reti, due delle quali segnate alla Reggina lo scorso ottobre.

Nel suo curriculum 213 i gettoni in serie cadetta conditi da 53 reti e 14 assist, 14 i sigilli nel torneo 2014/2015 con la casacca del Pescara. Nella stagione successiva otto gol grazie ai quali il Cagliari è salito nella massima serie.



Colpo della Vis Pesaro: arriva in prestito dal Venezia l’attaccante classe 2003 Jay Enem, scuola Ajax. Giovedì era stato ingaggiato il centrocampista offensivo scozzese Harvey St Clair cresciuto nel Chelsea.

Una curiosità: ritorna al Novara in prestito dal Foggia l'attaccante Dardan Vuthaj, bomber del Rimini in serie D.



Il Montevarchi ha risolto il contratto con il giocatore Gianluca Bassano. Il Fiorenzuola comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto le prestazioni sportive di Tommaso Avitabile, centrocampista classe 2006, alla Cremonese.