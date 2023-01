Rimini, serve un casello autostradale di collegamento alla Fiera

Attualità

Rimini

| 15:01 - 27 Gennaio 2023

Veduta area della Fiera di Rimini.





L'assessore del Comune di Rimini, Roberta Frisoni, nell'evidenziare il grande successo del Sigep e i relativi problemi di viabilità, causati dal notevole afflusso di visitatori al quartiere fieristico, caldeggia l'apertura di un casello autostradale in corrispondenza di Rimini Fiera. "Una soluzione condivisa con Ieg, che oggi, ancor più di ieri, riteniamo di fondamentale importanza, proprio nella prospettiva di sgravare gli assi di collegamento principali, come la via Emilia, la Statale 16, di una parte importante del flusso di veicoli che devono raggiungere la Fiera", spiega, annunciando la prossima richiesta di un tavolo congiunto con Autostrade per l’Italia, il ministero delle infrastrutture, la Regione Emilia Romagna, allo scopo di "prendere seriamente in considerazione il progetto che potrebbe davvero dare una svolta in positivo all’accessibilità non solo della Fiera, ma dell’intera zona nord della città". Il nuovo casello, aggiunge Frisoni, "rappresenterebbe anche una risposta concreta a fronte del protrarsi dei tempi per la realizzazione della variante alla Statale 16, progetto in capo ad Anas anche questo di valenza strategica per l’intero territorio".



Avanza inoltre l'iter della circonvallazione di Santa Giustina: entro giugno è attesa l'aggiudicazione dei lavori, mentre il cantiere sarà aperto nel 2024. E un altro aiuto per decongestionare alla viabilità, sottolinea l'assessore, arriverà dal prolungamento del Metromare. Nel tracciato è previsto "non solo il capolinea Fiera, funzionale ai visitatori e operatori", ma anche "la fermata Fiera Rimini Est-Teodorico", con la realizzazione di "collegamenti funzionali anche e soprattutto ai residenti della zona che circonda il quartiere espositivo, a Viserba Monte". "L’idea che si sta approfondendo - chiosa Frisoni - è di collegare con precisi ciclopedonali questa nuova fermata prevista su via Teodorico anche con tutto il comparto di via Turchetta”.