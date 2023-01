Polisportiva Riccione, la campionessa europea Elisabeth Seitz esordisce in A2

Sport

Riccione

14:30 - 27 Gennaio 2023

Elisabeth Seitz (Polisportiva Riccione).

Una nazionale tedesca per la Ginnastica Riccione. Il 10 e 11 febbraio al Mandela Forum di Firenze farà il suo esordio nel campionato di A2 Elisabeth Seitz, nata a Heidelberg il 4 novembre del ‘93, campionessa europea alle parallele e che ha partecipato a tre finali olimpiche.



Com’è nata la collaborazione con la Ginnastica Riccione?

“È iniziata quando lo scorso anno sono venuta in Italia per fare parallele e trave allo Show Grand Prix della Ginnastica – racconta Elisabeth Seitz - e mi fu chiesto se potevo anche solo immaginare di venire in Italia per il Campionato, come aiuto speciale di una squadra e ho pensato: ''perché no? Sarebbe una bella esperienza, mi piace la Ginnastica, mi piace l'Italia, è una bella sfida.'' E ho iniziato a prendere contatto con Francesco Poesio. Ne abbiamo parlato ed ora faccio parte della squadra e ne sono molto contenta”.

Cosa pensa dell’Italia?

“So che è un Paese meraviglioso, è un Paese nel quale noi tedeschi veniamo in vacanza. È perfetto! Inoltre la gente è molto simpatica e so anche che la ginnastica in Italia è di alto livello! Infatti l'Italia vanta delle fortissime ginnaste. Ci verrò volentieri, anche se so perfettamente che avrò a che fare con ginnaste molo molto forti”.

Cosa pensa della ginnastica in Italia? A che livello è rispetto a quella del suo Paese?

“Qualche anno fa avrei detto che eravamo sullo stesso livello, ma adesso l'Italia è a un livello più alto del nostro: è migliorata tanto e diverse ginnaste sono molto forti. In Germania dobbiamo capire se riusciremo a tornare allo stesso livello, ma al momento l'Italia è più avanti di noi. Sì, l'Italia ha davvero ginnaste molto brave”.

Come si descriverebbe come ginnasta?

“Mi diverto molto a fare ginnastica, la ginnastica quella ''dura''. In realtà non sono molto elegante e prediligo di più l'uso della forza, soprattutto alle parallele. Cerco di mostrare agli altri che mi diverto e mi auguro che anche gli altri si divertano, come capita a me, nel fare molte ore di ginnastica”.

E al di fuori della palestra?

“Al di fuori dalla palestra credo di essere divertente: mi piace uscire con gli amici, col mio ragazzo, andare a trovare la mia famiglia e penso che tutti mi trovino simpatica perché sorrido molto. Mi piace ridere e divertirmi nella vita, dunque non solo nella ginnastica”.

Qual è il suo obiettivo per quest’avventura italiana?

“Prima di tutto godermi il tempo con le ragazze della squadra, divertirmi e scherzare con loro. Il nostro obiettivo di squadra è invece andare in A1 e io voglio aiutare le mie compagne a diventare campionesse”.

E il suo prossimo obiettivo a livello personale?

“L'obiettivo con la Nazionale tedesca è stato raggiunto con la qualificazione alle prossime Olimpiadi, vorrei parteciparvi per la quarta volta. Così dopo Londra, Rio, Tokyo ci sarà a breve Parigi e sarebbe bello esserci; quindi il mio obiettivo è questo, per quest'anno e per il prossimo!”



(intervista di Roberto Bonfantini)