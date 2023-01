Rotta sull'Arcipelago Ivan: Filippo Graziani incanta il pubblico a San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:45 - 27 Gennaio 2023

Filippo Graziani sul palco con la sua band PH SIMONE FIORANI.

Di Riccardo Valentini



Due ore e mezza di grande musica, con i successi dell'indimenticato Ivan Graziani. Ieri sera (giovedì 26 gennaio) l'Arcipelago Ivan, omaggio al grande cantautore teramano da parte del figlio Filippo e la sua band, ha regalato grandi emozioni al numeroso pubblico intervenuto al Teatro Nuovo di Dogana.



Ad aprire lo spettacolo la presentazione di Roberto "Moghe" Moretti, che, assieme al Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e al Segretario di Stato per la Cultura Andrea Belluzzi, ha voluto fortemente portare una tappa dell'Arcipelago Ivan a San Marino.



Il concerto ha regalato grandi emozioni: Filippo, accompagnato dalla sua band, è salito a bordo di una nave, che ha viaggiato e sostato nelle isole a rappresentare idealmente un periodo musicale del percorso dell'indimenticato cantautore e rocker italiano. Degno di nota anche l'allestimento scenografico, messo in risalto dalla regia ben curata dallo zio di Filippo e Tommaso, Gigi Bischi.



Sul palco con Filippo (voce e chitarra), Francesco Cardelli (basso e chitarra), Tommaso Graziani (batteria), Stefano Zambardino (tastiere e fisarmonica). La band, in alcuni brani storici, è stata accompagnata dal Quartetto Eos. Guest-star della serata il talentuoso violinista di Verucchio Federico Mecozzi, che ha accompagnato la band nei brani "Scappo di casa" e "Firenze".



Al termine del concerto, standing ovation del pubblico, tutti in piedi per applaudire e chiedere il bis alla band, che ha regalato un'ulteriore emozione con il brano "Fuoco sulla collina".