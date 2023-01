Riccione, Fabio Ubaldi nuovo Capo di Gabinetto. La sindaca: 'Ha la mia completa fiducia'

Attualità

Riccione

| 13:34 - 27 Gennaio 2023

La sindaca Angelini con Fabio Ubaldi.





La sindaca di Riccione Daniela Angelini comunica di avere scelto Fabio Ubaldi come Capo di Gabinetto. Ubaldi, riccionese, 44 anni, entrerà in servizio a partire dai primi giorni del mese di febbraio.



La prima cittadina di Riccione punge l'ex sindaca Renata Tosi, che in un'intervista rilasciata a Maria Assunta Cianciaruso del Corriere Romagna, aveva lamentato l'eccessiva dipendenza di Riccione dal comune di Rimini e l'eccessivo condizionamento da parte del Partito Democratico sull'amministrazione comunale della Perla Verde. Parole che Angelini bolla come "risibili e oltremodo stravaganti teorie", definendo la nomina di Ubaldi "una scelta in piena e assoluta autonomia, dovendo godere, la figura del Capo di Gabinetto, della mia completa fiducia". "Fabio Ubaldi ha l’esperienza, la capacità e la competenza per ricoprire quel ruolo”, aggiunge Angelini, che precisa: “Nei giorni scorsi c’è stato un aperto confronto con le forze che compongono la maggioranza che sostiene questa amministrazione: si è trattato di un dialogo molto franco, a tratti non semplice, ma che ritengo sia stato molto costruttivo”.



La sindaca Daniela Angelini valuta infatti che, dopo una primissima “fase di legittime fibrillazioni politiche”, si siano create le basi per costruire, insieme alla maggioranza uscita vincitrice alle elezioni del giugno 2022, la Riccione promessa ai cittadini. “Credo fortemente nella coalizione che mi ha sostenuto sin dall’inizio e sono certa che insieme sapremo dare sostanza ai tantissimi progetti per cui abbiamo chiesto la fiducia dei riccionesi, a partire dalle grandi opere che completeremo entro la legislatura, come la riqualificazione di tutta l’area centrale e del porto”.