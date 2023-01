"Un'icona, come la fontana in piazza": Novafeltria piange la scomparsa di Gianni Pacchioli

Attualità

Novafeltria

| 13:34 - 27 Gennaio 2023

Gianni Pacchioli dietro al bancone del suo amato bar.



Il suo bar, in piazza Roma nel centro di Novafeltria, è un'istituzione da 57 anni: ai tavolini si incontrano giovani e meno giovani, quest'ultimi generalmente impegnati nelle tradizionali sfide a briscola. Oggi è però una giornata triste per la comunità che anima il "Bar Sport" di Novafeltria: è il giorno dell'addio allo storico titolare Giovanni Pacchioli, detto Gianni, deceduto all'età di 79 anni.



Per ricordarlo, prendiamo in prestito le parole di Gigi Biondi, comico e scrittore di Novafeltria, che ha omaggiato l'amico Gianni così, su Facebook: "Oggi il caffè, se pur abbondantemente zuccherato, è molto amaro. Le persone normali lasciano un segno. Le persone speciali, un sogno". "Pacchioli era un'icona di Novafeltria, come la fontana della piazza Vittorio Emanuele" (il "Bar Sport" si trova proprio all'incrocio tra le due piazze del centro novafeltriese), aggiunge Gigi Biondi. Oggi il "Bar Sport" è chiuso ed è forte, nei cuori di tutti, il ricordo dello storico titolare, che dal 1966 accoglieva i clienti dietro il bancone. Una vita spesa per il bar e per la comunità novafeltriese: persona di grande spirito e dedizione al lavoro, cordiale, affabile, si faceva amare da tutti, giovani e meno giovani. Questa sera (venerdì 27 gennaio) alla Chiesa Parrocchiale di Novafeltria verrà celebrato il rosario, domani (sabato 28 gennaio), alle 14.30, il funerale, con la partenza del corteo alle 14 dall'ospedale Sacra Famiglia. Dalla redazione di altarimini.it sentite condoglianze alla famiglia Pacchioli.



ric. gia.