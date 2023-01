Premio Gran Giallo città di Cattolica: apre il concorso per scrittori di crime e noir

Attualità

| 13:12 - 27 Gennaio 2023

Enzo Tortora e Giovanni Arpino a Cattolica (1974).

È on line da questa mattina il bando del 50° Premio Gran Giallo città di Cattolica, il concorso letterario nato nel 1973 dedicato alle opere inedite di genere giallo e noir.

Per celebrare un'edizione storica la giuria ha deciso di consegnare agli aspiranti scrittori quattro incipit d'autore, pensati da quattro giurati il cui nome non è svelato, da cui i partecipanti al concorso dovranno partire per comporre le trame dei loro racconti. Quattro stili diversi, quattro tracce misteriose che sono un invito all'immaginario di chi ambisce a diventare un nuovo protagonista dell'universo noir e del poliziesco.

È la prima volta nella storia del Festival che viene proposta questa modalità di partecipazione. Chi si cimenta con la scrittura sa bene che l'incipit è la parte più difficile, la pagina bianca domanda immediatamente qual è la direzione da prendere. Qui invece la partenza è data e si tratta di una frase enigmatica o di un avvio vero e proprio della trama e in un caso compare già la protagonista. Una sfida da raccogliere stimolante e ad alto tasso di abilità.

Il concorso, che si svolge in collaborazione con Il Giallo Mondadori, annovera tra i suoi partecipanti alcuni dei più grandi scrittori di genere di fama mondiale come Loriano Macchiavelli, Bruno Gambarotta, Corrado Augias, Eraldo Baldini, Andrea G.Pinketts, Carlo Lucarelli. Nel 1981 il Premio Gran Giallo città di Cattolica diede al MystFest, lo storico festival del giallo che quest'anno si svolgerà dal 26 giugno al 2 luglio, una settimana di eventi che faranno di Cattolica la capitale del mistero e del noir.

A conferma dell'interesse che il concorso richiama ogni volta, sono numerose e provengono da tutta Italia le opere che a ogni edizione concorrono per aggiudicarsi il Premio: gli interessati a partecipare hanno tempo fino al 18 maggio 2023 e trovano tutte le informazioni sul sito www.mystfest.com. Il racconto vincitore sarà proclamato proprio durante il MystFest e sarà pubblicato nella collana Il Giallo Mondadori.

Da sempre la giuria del Premio è composta da superstar del giallo: l'edizione di quest'anno vede Barbara Baraldi, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Ilaria Tuti, insieme a Franco Forte, direttore de Il Giallo Mondadori e Simonetta Salvetti, direttrice del Festival e responsabile dei servizi culturali del Comune di Cattolica. Da quest'anno inoltre la giuria annovera tra i suoi membri un agente letterario, Piergiorgio Nicolazzini, un'importante opportunità in più per chi decide di mettersi in gioco.