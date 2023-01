Svastiche sui muri, incivile sfregio al giorno della Memoria a Santarcangelo

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 12:53 - 27 Gennaio 2023

Una delle svastiche apparse a Santarcangelo FACEBOOK (Si ringrazia Tiziano Corbelli).



Sdegno a Santarcangelo per il gesto di alcuni vandali che, proprio nel giorno della Memoria per ricordare gli orrori della Shoah, hanno imbrattato i muri della nuova biblioteca di via Pascoli e il porticato di piazza Gramsci con due svastiche. La sindaca Alice Parma in una nota "condanna con fermezza il gesto indegno e incivile".



Si è trattato, prosegue Parma, di "un affronto alla comunità antifascista di Santarcangelo, che oggi ha ricordato ancora una volta i numerosi deportati militari e civili nei campi di concentramento, e che non mancherà di continuare a farlo tutti i giorni per rendere un doveroso tributo di memoria a tutte le vittime della Shoah".





L'amministrazione comunale presenterà denuncia ai Carabinieri. "Oltre alla gravità simbolica del gesto - chiosa Parma - esso arreca un danno concreto alla collettività, perché una delle due svastiche imbratta un muro storico che richiederà, pertanto, tempi più lunghi per la rimozione, come accaduto negli scorsi mesi per il Monumento ai Caduti".