Rimini, aperture straordinarie dell'Ufficio Passaporti

Attualità

Rimini

| 12:11 - 27 Gennaio 2023

Immagine di repertorio.

L’ufficio passaporti della Questura effettuerà delle aperture straordinarie pomeridiane nelle giornate del 30 e 31 gennaio 2023: sarà infatti aperto dalle 14 alle 17. Per il mese di febbraio invece, l’ufficio incrementerà le aperture pomeridiane e rimarrà aperto tutti i sabato mattina del mese. Pertanto, fermi restando i consueti orari di apertura previsti per le mattine del lunedì, martedì, giovedì e venerdì e per il pomeriggio del giovedì, ci saranno ulteriori aperture. Dalle 9 alle 12: 1-4-8-11-15-18-22-25 febbraio (mercoledì e sabato). Dalle 14 alle 17: 6-7-13-14-20-21-27-28 (lunedì e martedì).