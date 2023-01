Calcio RSM, La Fiorita riparte dalla Folgore

Sport

Repubblica San Marino

| 12:05 - 27 Gennaio 2023



Seppur per effetto del rinvio della sfida con il Cailungo (si recupererà mercoledì 8 febbraio, ndr), La Fiorita si trova nella situazione di dover inseguire in classifica. E potenzialmente ritrovarsi a farlo con cinque punti di ritardo. Già, perché il Cosmos – nel frattempo balzato in testa alla classifica – giocherà d’anticipo domani, quando ad Acquaviva affronterà il San Giovanni a partire dalle 15:00. Sfida da non prendere alla leggera, per gli uomini di Berardi: i Rossoneri di Tognacci si sono dimostrati squadra quadrata e difficile da affrontare e – non da ultimo – stanno recuperando appieno il talento di Greppi, già decisivo nell’episodio del rigore dell’1-1 col Pennarossa domenica scorsa.



Sempre domani alle 15:00, ma sul campo di Domagnano, si incroceranno Juvenes-Dogana e Domagnano. Sfida al limitare della zona play-off, da cui attualmente il club di Serravalle verrebbe escluso. Mentre i Lupi, terminasse oggi il campionato, sarebbero l’ultimo club a mettervi piede. Con un solo punto di distanza in classifica, gli uomini di Amati – che sarà sostituito in panchina da Girotti per squalifica – si augurano di sovvertire i ruoli. Così come il Murata spera che a vincere non sia il Domagnano. Questo, infatti, alzerebbe ulteriormente la quota d’ingresso in post-season per quella che attualmente rappresenta il fanalino di coda del campionato. I Bianconeri, dopo l’ingaggio di Angelini in panchina, stanno rinfrescando anche la rosa: Gueye e Matteoni gli ultimi colpi, per provare a ridurre il distacco di sei punti in classifica dall’ultima piazza valevole per i play-off. Ura e compagni incroceranno il Pennarossa ad Acquaviva, a partire dalle 18:00, in una gara da non fallire. Un eventuale successo degli uomini dell’ex Massimo Gori, invece, terrebbe club di Chiesanuova a distanza di sicurezza.



In contemporanea scenderà in campo anche il Tre Penne, reduce dal successo nella semifinale di andata di Coppa Titano – ai danni della Libertas (2-0). I vicecampioni di San Marino incroceranno un Cailungo in salute e che ha forzatamente riposato nel turno precedente, visto il rinvio della gara con La Fiorita. Per i Biancazzurri di Città una sfida da prendere con le pinze, consapevoli che il ritmo a cui stanno girando tutte le formazioni di testa non ammette cali di rendimento. Attualmente il Tre Penne è quinto in classifica, a -4 dalla capolista e con una partita in meno. Il che la dice lunga rispetto all’equilibrio che regna nel quintetto al vertice.



Due big match illumineranno il palinsesto domenicale, anche di Titani.tv che distribuirà in diretta gratuita tutte le sfide – come sempre. Si parte con La Fiorita-Folgore, incontro mai banale anche in un anno in cui il club di Falciano sta sperimentando più ombre che luci. Lo 0-3 incassato dalla Virtus mercoledì in Coppa Titano rappresenta un bivio per gli uomini di Lepri: svolta decisa o rilassamento totale. Lo spessore dell’avversario in arrivo, con la fame di chi si è visto sorpassare in classifica senza poter replicare sul campo, tende ad escludere la seconda opzione. La Fiorita campione in carica arriva da due pareggi consecutivi ed insegue il primo successo con Thomas Manfredini in panchina. Appuntamento domenica a Domagnano, dalle 15:00.



Si giocherà invece a Dogana, ma alle 19:00, Tre Fiori-Virtus. Le squadre di Selva e Bizzotto si incrociano per la quarta volta in stagione. Precedenti in perfetta parità, con un successo per parte ed un pareggio. Se i Gialloblù si sono imposti nella gara d’andata in campionato, unici a ribaltare la Virtus in situazione di vantaggio, quelli di Bizzotto hanno staccato il pass per le semifinali di Coppa Titano proprio eliminando i detentori del titolo. A tutto ciò si aggiunga che le due squadre, rispettivamente seconda e quarta in campionato, sono in piena corsa per il titolo. Non manca davvero nulla affinché la sfida dell’Ezio Conti di domenica sera possa essere ricordata a lungo, in un campionato senza precedenti per equilibrio e coinvolgimento.



Libertas-Faetano anticipa di mezz’ora lo scontro al vertice e lo farà allo stadio di Acquaviva. I Granata di Sperindio vogliono scrollarsi di dosso le tossine di Coppa Titano, confermando il periodo d’oro in campionato che li vede come la miglior squadra per rendimento nelle ultime cinque partite (quattro vittorie ed un pareggio). Un calendario non impossibile per il club di Borgo Maggiore, che ha però dimostrato di poter impensierire anche le squadre di vertice – come testimonia l’eliminazione de La Fiorita in coppa all’altezza dei quarti. Domenica il confronto con un Faetano in crisi di risultati e reduce da quattro sconfitte consecutive, tre delle quali con Virtus, Tre Penne e Tre Fiori.