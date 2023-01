Neve, al lavoro anche i volontari del Giv Unione Valconca

Attualità

Valconca

| 11:53 - 27 Gennaio 2023

Volontari Giv al lavoro.

Nella serata di giovedì si sono concluse le operazioni per la gestione dell'emergenza neve che hanno visto impegnati i volontari e le volontarie del G.I.V. Unione Valconca in sinergia con il Coordinamento di Protezione Civile della provincia di Rimini. I volontari si sono attivati per portare il loro ausilio nelle zone maggiormente interessate da maltempo e precipitazioni nevose, sia in Valconca che Valmarecchia, contribuendo alla pulizia delle strade, rimozione di accumuli mediante turbine, messa in sicurezza di aree considerate a rischio e portando aiuto alla popolazione residente, a cominciare dalle famiglie rimaste isolate. Il lavoro del G.I.V è stato particolarmente apprezzato dai sindaci e dalle amministrazioni comunali dei territori coinvolti.