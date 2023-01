Cronaca

| 11:24 - 27 Gennaio 2023

L'auto distrutta dalle fiamme.

Una Bmw X6 viene completamente divorata dalle fiamme. L’episodio è accaduto venerdì mattina in via Palmieri a Rimini, nei pressi del centro commerciale le Befane. Restano da chiarire le cause dell’incendio, sul posto i Vigili del Fuoco del Comando provinciale e la polizia Locale. La vettura risulta totalmente distrutta. Non si è salvato nulla dalla forza dirompente delle 'lingue di fuoco'.