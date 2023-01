Padre di famiglia prende a testate 20enne: naso e denti rotti

Cronaca

27 Gennaio 2023

Gli schiamazzi al bar spaventano la figlia di pochi mesi, il padre invita alla calma, ma poi, scoppiata la lite, colpisce un ragazzo con una testata al volto. Un 45enne riccionese è stato rinviato a giudizio per quanto avvenuto in spiaggia, a Cervia, l'11 giugno 2021. Era appena finita la partita dell'Europeo di Calcio tra Turchia e Italia, terminata con la vittoria della Nazionale azzurra con il punteggio di 3-0.



L'eccessivo entusiasmo di un gruppo di ventenni al bar ha richiamato l'attenzione del 45enne e dei suoi amici, che si trovavano in spiaggia con le famiglie. L'uomo ha chiesto ripetutamente ai tifosi di limitare il loro entusiasmo: le grida e gli schiamazzi avevano infatti spaventato la figlia di pochi mesi, che non riusciva a smettere di piangere. I toni si sono subito alzati e dalle parole si è passati ai fatti.



Al culmine della lite il riccionese ha colpito al volto il 20enne con una testata procurandogli la rottura del setto nasale e due incisivi. Una volta riportata la calma sono partite le indagini delle forze dell'ordine. Il 45enne, difeso dall'avvocato Raffaele Moretti, è stato rinviato a giudizio per lesioni volontarie aggravate e dovrà presentarsi al Tribunale di Ravenna a fine gennaio.