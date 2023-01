San Marino, Natale delle Meraviglie: premiati i vincitori del photocontest

Attualità

Repubblica San Marino

| 11:05 - 27 Gennaio 2023

Una delle foto vincitrici - @laginger.

Si è tenuta giovedì presso la sala conferenze della Segreteria di Stato per il Turismo la premiazione dell’Instragram Photo Contest #sanmarinounviaggioincredibile che chiedeva ai turisti, ai sammarinesi e ai visitatori de Il Natale delle Meraviglie 2022/2023 lo scatto di una foto in una delle tante attrazioni del Natale delle Meraviglie e la pubblicazione come post con l'hashtag #sanmarinounviaggioincredibile.



Il Segretario Pedini Amati che ha personalmente consegnato i premi, cinque notebook Lenovo Think-Book 15 G3 ACL messi in palio dallo sponsor TIM San Marino ha salutato e ringraziato NexTime Eventi di Alberto Di Rosa e l’Ufficio del Turismo che hanno ideato il progetto “che ha consentito di far uscire il messaggio del Natale delle Meraviglie attraverso le foto di privati e cittadini, infatti -ha spiegato Federico Pedini Amati- gli scatti da regolamento dovevano riguardare le installazioni e le attrazioni situate del centro storico di San Marino Città. Questo ha consentito di pubblicizzare l'evento al meglio e in una modalità diversa dal solito”.



I cinque vincitori del contest (non in ordine di classifica, ma pari merito) sono: Noemi Colotti (@noemicolotti, post pubblicato il 7 gennaio 2023) da Ancona, Marche; Massimo Grossi (@laginger2021, post pubblicato il 23 dicembre 2022) da San Marino; Sonia Ceccaroni (@icastellidisanmarino, post pubblicato il 3 gennaio 2023) da San Marino; Dario Piras (@dops75, post pubblicato il 12 dicembre 2022) da Bisceglie, Puglia; Carlo Florean (@carloflorean, post pubblicato il 9 dicembre 2022) da Milano, Lombardia.

Il Segretario di Stato ha ringraziato i partecipanti così come Melissa Nanni di NexTime Eventi che ha ricordato come determinante per la buona riuscita del concorso sia stato il supporto di TIM San Marino.