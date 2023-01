Tutta la Rimini da visitare nell'ultimo weekend di gennaio

Eventi

Rimini

| 10:59 - 27 Gennaio 2023

La sala del Settecento della Biblioteca Gambalunga di Rimini.

L'ultimo sabato del mese è quello in cui si aprono le porte delle sale antiche della Biblioteca Gambalunga di Rimini, la biblioteca civica più antica d'Italia, inserita nella collana edita da Taschen dal titolo The World's Most Beautiful Libraries fra le più belle al mondo. Le visite guidate gratuite, condotte dai bibliotecari, portando alla scoperta di Alessandro Gambalunga, del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l'esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga, il cui il prestigio era dato dalle peculiari rilegature recanti lo stemma 'parlante' della famiglia e il nome del mecenate.





Fra le proposte di percorsi d'arte in città questo weekend, una visita tra gli stucchi e i palchi del teatro ottocentesco progettato dall'architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, che, come di consueto, apre le sue porte la domenica mattina.



Ma le opportunità continuano con i City Tour di VisitRimini, che ogni domenica propongono un percorso alternativo. Domenica 29 gennaio si andrà alla scoperta della pittura muraria a Rimini con una visita dal titolo 'Da Piero della Francesca a Eron e ai murales del borgo San Giuliano'. Un percorso che passa dall'affresco, con la visita al Tempio Malatestiano, in cui si può ammirare l'affresco commissionato da Sigismondo Pandolfo Malatesta a Piero della Francesca nel 1451 per commemorare il giorno in cui Sigismondo diventò il Signore della città di Rimini, ai murales, con il tour che prosegue verso il borgo San Giuliano dove i murales abbelliscono i muri delle antiche abitazioni e dove si parlerà della tecnica del murales e del grande artista Eron, uno dei migliori street artist italiani.



E proprio alla scoperta della città di Fellini, proseguono anche le visite del giovedì in compagnia di Cristian Savioli che accompagna nei luoghi legati alla vita quotidiana del regista e a quelli ricostruiti nei suoi film. Racconti felliniani che ritornano nella visita del venerdì al Borgo San Giuliano tra murales e tradizioni marinare, senza dimenticare l'appuntamento del sabato pomeriggio tutto dedicato ai bambini e alle famiglie con la visita guidata alla Rimini romana per bambini.









Ecco tutte le visite guidate del weekend:







sabato 28 gennaio e ogni ultimo sabato del mese

Rimini, Biblioteca civica Gambalunga, via Gambalunga 27

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche

Prima biblioteca civica d'Italia inserita fra le più belle biblioteche del mondo, uno scrigno di bellezza e cultura ospitata nel superbo palazzo voluto dal suo fondatore. Le visite guidate condotte dai bibliotecari vi condurranno alla scoperta di Alessandro Gambalunga, del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l'esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga.

Orario della visita guidata gratuita: ore 11. La prenotazione è obbligatoria telefonando esclusivamente al numero 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all'indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it. Nella modalità per gruppi su appuntamento sono previste anche visite guidate in lingua inglese. Info: www.bibliotecagambalunga.it







domenica 29 gennaio e ogni domenica di febbraio

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall'architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città "com'era e dov'era".

Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti.

Prenotazioni qui . Info 0541.793879







domenica 29 gennaio 2023

Tempio Malatestiano (punto d'incontro) - Via IV Novembre, 35 – Rimini

Da Piero della Francesca a Eron e ai murales del borgo San Giuliano

Rimini City Tour: Visita guidata a cura di Visit Rimini

Il tour inizia dal Tempio Malatestiano con l'ingresso e la visita del Tempio, in cui si può ammirare l'affresco commissionato da Sigismondo Pandolfo Malatesta a Piero della Francesca nel 1451 per commemorare il giorno in cui Sigismondo diventò il Signore della città di Rimini.

Dopo la visita al tempio, il tour prosegue verso il borgo San Giuliano dove si parlerà della tecnica del murales, dei soggetti rappresentati nel Borgo di San Giuliano da Fellini al grande nevone e di come i murales abbelliscono i muri della città.

Ore 15.30. A pagamento: 12 € + 2 € per l'accesso al tempio da pagare in loco - 8 € bambini da 6 a 14 anni. Info: 0541 51441







il primo venerdì e la prima domenica di ogni mese

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini nelle sale di Castel Sismondo all'interno del Fellini Museum da poco inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it





ogni giovedì, venerdì e sabato fino a maggio 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari guidati a Rimini con Cristian Savioli

Cristian Savioli, guida ambientale escursionistica e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione. Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com



il giovedì: Rimini, la città di Federico

Una passeggiata in lungo e in largo nel centro storico di Rimini, immersi nei luoghi legati alla vita quotidiana del regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

Ore 10 - 15,00 - 21 (a scelta) - ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio

Costo: 12 €



il venerdì: Borgo San Giuliano

Una passeggiata tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi, e tradizioni marinare. Partendo dal Ponte di Tiberio che, con i suoi 2000 anni, fa da testimone alla narrazione della guida.

Ore 10 - 15,00 - 21 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio

Costo: 12 €



il sabato: Visita guidata alla Rimini romana per bambini

Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima.

Ore 15.30 - ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio

Costo: 10 € adulti - 5 € bambini