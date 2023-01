Futsal RSM: Libertas senza freni, La Fiorita fatica

Sport

27 Gennaio 2023



Sono due vittorie di segno diametralmente opposto, quelle ottenute ieri sera da Libertas e La Fiorita nei recuperi della quindicesima giornata di Campionato Sammarinese di futsal, giocato integralmente a Dogana – in attesa di conoscere l’impianto che ospiterà Pennarossa-Domagnano, giovedì prossimo.



I vicecampioni di San Marino, guidati da Davide Ghiotti, hanno avuto ragione del Cosmos nella gara delle 20:15. Sempre in vantaggio nel punteggio, i Gialloblù sono stati raggiunti una volta per tempo e costretti a difendersi – negli ultimi dieci minuti – dall’arrembante finale dei ragazzi di Muccioli. All’intervallo La Fiorita conduce 2-1, frutto delle reti di Giuccioli e Bernardi – intervallate dal momentaneo pareggio di Zafferani, approdato al Cosmos appena due giorni prima. E che, come Bologna in avvio di ripresa, illude: il doppio colpo del solito Giuccioli e Paesini sembra poter stendere gli avversari, che hanno un moto d’orgoglio col guizzo dell’ex Zanotti. Purtroppo per il club di Serravalle, quello del laterale è l’ultimo gol di serata e sancisce l’epilogo in favore de La Fiorita, nella dimensione di 4-3. Con questo sudato successo, il club di Montegiardino torna ad occupare il quarto posto, momentaneamente scippato loro dalla Virtus, mantenendo il ritmo del quintetto di testa.



Più ampia e indiscutibile, invece, la vittoria della Libertas. I Granata di Penserini travolgono il Faetano, infilando la porta avversaria per undici volte. Determinante l’espulsione di Amati, estremo difensore gialloblù, al 7’. In quel momento è già 2-0 in favore della Libertas, con le reti di Burioni e Alan Bacciocchi. Negli oltre cinquanta minuti successivi, senza un portiere di ruolo a disposizione, il Faetano va incontro alla scuffiata che prende la forma finale dell’11-4. Nel primo tempo vanno a segno nuovamente i due alfieri della Libertas, oltre a Massimo Moroni per il momentaneo 1-4. Nella ripresa i Granata trovano la tripletta di Taddei, mentre diventano quadruple le marcature di Alan Bacciocchi e Burioni – quest’ultimo rientrato a San Marino a distanza di due anni dall’ultima volta ed autore di un poker al debutto in granata. Fronte Faetano, si registrano un’altra rete di Massimo Moroni, una di Marco Moroni e quella di Dominella – puramente a fine statistico. La Libertas è l’unica formazione a vincere dalla cintola in giù della graduatoria, compiendo un balzo fino al nono posto e lasciandosi alle spalle tre squadre, tra cui proprio il Faetano con cui si trovava a pari punti prima dello scontro diretto di ieri.