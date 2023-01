Basket in carrozzina B, Riviera Rimni fa visita al Seregno

Sport

Rimini

| 10:50 - 27 Gennaio 2023

Quinta giornata del girone di andata del campionato di serie B FIPIC, domenica 29 Gennaio, con palla a due alle ore 15:00. NTS Riviera Basket Rimini farà visita a domicilio alla Basket Seregno ASD, una società sportiva con una storia quarantennale, attivissima nel settore giovanile e con squadre maschili e femminili a livello regionale nonché la formazione in carrozzina già incontrata nel campionato 2018-19.



In quella occasione erano entrambe molto diverse e Rimini ebbe la peggio sia all’andata sia al ritorno; ora le cose sono cambiate e mentre NTS Riviera Basket Rimini ambisce chiaramente alla seconda fase, Basket Seregno ha totalizzato una sola vittoria a Livorno subendo significative sconfitte casalinghe ad opera di Bologna e Torino oltre alla più sonora patita a Parma.



Sulla carta NTS Riviera Basket Rimini realizza 65,8 punti a partita, vanta un +90 nella differenza canestri subendone poco più di 43 ed ha le carte in regola per portarla a casa pur giocando fuori casa, nel famoso (per l’hockey a rotelle) Palasomaschini, nel Parco 2 Giugno di Seregno, ma si sa che dopo una trasferta di 400 km in 4 ore circa ed in un impianto di grandi dimensioni nel quale il pubblico sarà un efficace sesto uomo a fianco degi padroni di casa, sarà dura e servirà la massima concentrazione, come sempre.



L’obiettivo è ben chiaro ed i nostri ragazzi sono preparati e determinati a raggiungerlo, ne vedremo delle belle.