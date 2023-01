Calcio C, Rimini-Lucchese 1-1. Gaburro: 'Un tempo per uno, il pari è giusto e va accettato'

Sport

Rimini

20:23 - 28 Gennaio 2023

Gaburro.





Alla fine il Rimini si prende un pareggio rimandando l'appuntamento con la vittoria che manca dall'ultima di andata. La classifica non peggiora, anzi: in virtù dei risultati di giornata la squadra di Gaburro rientra in zona playoff sebbene in coabitazione con una Carrarese appannata e questo consente di guardare il bicchiere mezzo pieno. Ma è chiaro che il trend non è quello che ci si aspettava ad un certo punto della stagione.

A fien partita il tecnico del Rimini Marco Gaburro, dice che il pareggio è giusto: “Nel primo tempo in cui abbiamo fatto molta fatica, meglio la Lucchese, ci siamo persi un po’ troppo in fase di costruzione e abbiamo girato a vuoto. Abbiamo sofferto la loro aggressività e noi ci abbiamo messo del nostro nel non riuscire a trovare delle linee di passaggio, abbiamo subito un gol evitabile che ci avrebbe potuto complicare la vita visto anche il momento che attraversiamo. Invece siamo stati bravi a fine primo tempo a riorganizzarci un po', c'è stata bella la reazione di carattere e di gioco. Abbiamo pareggiato presto, abbiamo cercato il successo con volontà anche se non sempre con pulizia di giocata anche esponendoci a qualche ripartenza in cui la Lucchese è micidiale. E' venuto fuori un pari che dobbiamo accettare. Prendiamoci il punto che ci dà continuità e cerchiamo di fare bene anche ad Alessandria martedì dove sarà una bella battaglia”.



Vano è tornato al gol..“Michele si impegna tanto, ha avuto problemi di ordine fisico nel girone di andata e non è riuscito a trovare continuità. E' normale che quando un attaccante non segna per un girone mentalmente non la vive bene per cui sono contento per lui e spero che il gol gli dia ancora più spinta per poter lavorare”.



Sull'altra sponda mistera fine gara si complimenta per la prestazione dei suoi: "Mi pare chiaro l'andamento della gara sia nel primo tempo ma anche nella seconda parte della ripresa, vero che c'era stata prima la reazione del Rimini a inizio secondo tempo, ma la squadra ha ripreso a giocare, ha addirittura creato più occasione negli ultimi 20 minuti che nel primo. Purtroppo non riusciamo a vincere una partita che meritavamo di vincere, ma mi prendo la prestazione della squadra. Attraverso di essa possiamo raggiungere gli obbiettivi: dopo la sconfitta di domenica non era facile, ma certo c'è rammarico".