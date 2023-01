Calcio C, Rimini-Olbia. Gaburro vara l'operazione sorpasso: 'Dobbiamo tornare a vincere'

Sport

Rimini

14:31 - 27 Gennaio 2023

Marco Gaburro





Rimini-Lucchese - sabato allo stadio Romeo Neri ore 17,30- vale un posto nei playoff. Il Rimini è a -1 dalla squadra toscana e tenta il sorpasso mettendo a segno una vittoria che segnerebbe il rilancio dopo un periodo no (4 punti in 5 partite, uno nelle ultime quattro). Stessa cosa vale per la Lucchese (5 punti nelle ultime 5 partite). Nel Rimini assenti gli squalificati Tonelli e Del Carro (quest'ultimo uno dei giocatroi dal rendimento più costante) sostituiti da Biondi, al debutto dal primo minuto, e Rossetti. Al loro fianco il riconfermato Tanasa. Rispetto ad Olbia, probabilmente invariata la difesa – alla domanda sul portiere però il tecnico è stato vago – mentre in attacco rientro di Gabbianelli al fianco di Santini e Vano (favorito su Rossetti). Non convocati Piscitella, Rosso e Acquistapace, in lista di partenza assieme a De Rinaldis (convocato). Se il Rimini riuscirà a sfoltire la rosa, possibile che arrivi un centrocampista.







Il tecnico Marco Gaburro è esplicito: “Dobbiamo vincere perché la vittoria ci manca da quattro partite e per operare il sorpasso sulla Lucchese. Dopo il pareggio di Olbia, un risultato importante, ho visto la squadra sicuramente più libera di testa e questo è un bene per esprimerci al meglio al Neri. La Lucchese è una squadra che ci assomiglia dal punto di vista del rendimento; all’andata noi abbiamo fatto una delle peggiori partite dal punto di vista dell’interpretazione difensiva, da questo punto di vista dobbiamo imparare tanto da quella gara, ma stavolta il match sarà diversa perché abbiamo raggiunto una maturità diversa, siamo più compatti”.

