Montecopiolo, proseguono le ricerche della donna scomparsa

Attualità

Montecopiolo

| 07:17 - 27 Gennaio 2023

Il Soccorso Alpino impegnato a Montecopiolo.

Sono riprese ieri mattina le ricerche della donna di Montecopiolo scomparsa lunedì sera. Tanti gli operatori impegnati anche nelle opere di bonifica delle aree limitrofe all’abitazione: 19 tecnici volontari del Soccorso Alpino di più squadre proveniente dalle stazione della Regione (stazione monte Falco-Romagna, monte Cimone-Modena, Rocca di Badolo-Bologna e volontari della XII delegazione Speleologica) oltre ai Vigili del Fuoco e i Carabinieri che da tre giorni ricercano la signora.

Dopo aver bonificato con tecnica di sondaggio l’area attigua all’abitazione, le ricerche si sono spostate alle zone limitrofe che portano agli insediamenti più vicini, senza dare un esito positivo. La ricerca è resa anche più difficoltosa dalla presenza di accumuli di neve ventata che può arrivare anche a due metri di altezza, creando non poche difficoltà.

Sul posto sono giunte anche le Unità Cinofile specializzate per le ricerche di persone disperse sotto la neve della Guardia di Finanza di Roccaraso e quelle dei Vigili del Fuoco che, da questa mattina, venerdì, daranno supporto alle attività di ricerca.

Assolutamente presente anche il Sindaco che ha messo a disposizione degli operatori i locali del comune, gli accessi alla rete mobile e fornito viveri ai ricercatori.



Sempre nella giornata di ieri, in Romagna, il Saer è stato attivato per una presunta scomparsa: i famigliari non riuscivano a mettersi in contatto con un membro della famiglia che, da due giorni, era rimasto isolato in casa senza corrente elettrica.

Il fatto è avvenuto nel Comune di Galeata, in località Buggiana: un signore che abita in un podere isolato, da due giorni, era rimasto senza corrente elettrica mentre la sorella aveva più volte sollecitato l’Ente predisposto per rimediare al problema. Una volta posto rimedio la donna non è riuscita comunque a mettersi in contatto telefonico con il fratello e quindi, preoccupata, ha dato l’allarme.

Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino è stata inviata per raggiungere l’abitazione isolata, sempre causa della neve alta, con sci e ciaspole per valutare la situazione: fortunatamente l’uomo era in buone condizioni di salute e solo non riusciva a mettersi in contatto telefonico con il resto della famiglia ma da lì a poco il problema è stato risolto.