A Rimini Tac innovativa che riduce radiazioni 

19:42 - 26 Gennaio 2023

L'ospedale ha scelto di fare questo investimento di circa 900 mila euro.

È stata inaugurata all'ospedale privato accreditato Villa Maria di Rimini la Tomografia assiale computerizzata (Tac), installata nel rinnovato reparto di Diagnostica per immagini, la cui tecnologia innovativa consentirà diagnosi rapide e ad alta definizione.



"Nonostante la crisi mondiale economica, nonostante la pandemia, l'ospedale ha scelto di fare questo investimento di circa 900 mila euro per dare ai cittadini una risposta di alta qualità per quanto riguarda la diagnostica. E anche per continuare la collaborazione con il Sistema sanitario nazionale che ci ha già commissionato circa 150 esami al mese", ha spiegato a margine dell'inaugurazione la presidente del cda della casa di cura Silvana Carloni. "Nonostante i rischi economici del momento difficilissimo - ha aggiunto - abbiamo deciso di investire, di credere nel futuro, nei nostri collaboratori e anche nella Regione che sicuramente ci supporterà in questo frangente". Si tratta di una macchina "ad alta definizione d'immagine, a 128 strati", caratterizzata "da una velocità di acquisizione delle immagini e dalla sicurezza per il paziente, perché è in grado di somministrare radiazioni dal 50 all'82% in meno a seconda dei protocolli", ha spiegato il direttore generale dell'ospedale, Gualtiero Antola.



Con la nuova Tac sarà diagnosticabile qualunque parte del corpo grazie ad "algoritmi che consentono di escludere artefatti che possono modificare la chiarezza dell'immagine, tipo le ossa ed elementi ferrosi come le protesi". Vi sono poi dei protocolli di utilizzo che consentono "lo studio del polmone a seguito del Covid", ha aggiunto.