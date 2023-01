Cattolica, l’incontro della Sindaca con lo storico cattolichino Di Giovanni

Attualità

Cattolica

| 18:42 - 26 Gennaio 2023

La sindaca Foronchi e Di Giovanni.

Silvio Di Giovanni, scrittore e memoria storica della città di Cattolica, ha fatto visita nei giorni scorsi alla Sindaca Foronchi, portando in dono tre delle sue opere oltre a degli articoli da lui realizzati.



"Ringrazio Silvio per questi libri che ho già iniziato a leggere - sottolinea la Sindaca - e per la bella dedica di cui ha voluto omaggiarmi. Durante questo incontro ho avuto modo di parlare di diversi temi, dalla nascita di Cattolica come città balneare nello scorso secolo allo sviluppo che la città sta affrontando in questi ultimi anni, di Leopardi e del Risorgimento fino a Lucrezio e alla letteratura di Garcia Lorca. Con la sua passione verso la nostra città e non solo, regala sempre riflessioni storiche e culturali inedite, ricche di approfondimenti molto interessanti”.