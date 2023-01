Orfana di madre, muore anche il papà. Gara di solidarietà per 14enne

Attualità

San Mauro Pascoli

| 17:03 - 26 Gennaio 2023

Massimiliano Bertozzi con la figlia (foto Facebook Sammaurese Calcio).

Se n’è andato all’età di 51 anni, colpito da una malattia, Massimiliano Bertozzi, chiamato da tutti Massi. E così la sua figlia Rebecca di soli 14 anni, residente a San Mauro Pascoli, è rimasta orfana, dal momento che tempo fa anche la madre era scomparsa.



Ma dietro questa triste storia c’è il racconto della generosità, della grande rete di solidarietà che spontaneamente si è attivata per aiutare la ragazzina che ha già dovuto soffrire tanto. Un primo gesto è arrivato dalla Sammaurese, squadra che milita nel campionato di serie D di calcio. La partita infrasettimanale contro la Correggese ha visto la società sportiva devolvere l’incasso della giornata e la squadra ha giocato con il lutto al braccio. Oltre a questa azione si sono mobilitati anche gli amici che hanno deciso di organizzare tre punti di raccolta fondi a favore della 14enne presso la cartolibreria Mazzotti, il Pub Uva Nera e il Bar Berardi.



Ha dato un apporto anche la sindaca Luciana Garbuglia: "La nostra comunità è addolorata per la perdita di Massimiliano che lascia sole la figlia Rebecca e la nonna Doriana. Ci stringiamo accanto a loro con calore e affetto. Grazie alla società di pallavolo Rubicone in Volley, che accoglie la piccola Rebecca come atleta, che ha promosso una raccolta fondi a favore della famiglia. Possiamo essere di aiuto facendo una donazione con causale: in memoria di Massimiliano, Iban IT45A0899568 0100000000 76682".