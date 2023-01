Sospetta incesto tra moglie e figlio, lei lo accusa di calunnia e maltrattamenti

Cronaca

17:25 - 26 Gennaio 2023

Aveva accusato la moglie di aver avuto un rapporto sessuale incestuoso con il figlio: la donna, archiviate le accuse mosse nei suoi confronti, ha denunciato a sua volta l'oramai ex marito, un 51enne riminese, che ora si ritrova a processo. Difeso dall'avvocato Mario Scarpa, dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, calunnia e interferenze nella vita privata, in quanto l'imputato, all'epoca dei fatti, il 2019, dovendo allontanarsi da casa per una settimana per motivi di lavoro, fece installare delle telecamere, all'insaputa della moglie e del figlio 15enne, perché temeva che la donna potesse tradirlo. D'altro canto la loro relazione era già allo stato terminale. Una sera il figlio andò a dormire nel letto con la madre e il 51enne, visionando il filmato e scorgendo movimenti a suo dire riconducibili a un rapporto sessuale, denunciò l'accaduto ai Carabinieri.



La coppia si separò, mentre l'oramai ex moglie, difesa dall'avvocato Martina Montanari, vide cadere le accuse. Le immagini delle telecamere infatti passarono al vaglio degli assistenti sociali e per quel che riguarda il presunto rapporto sessuale, la madre aveva spiegato che il figlio quella sera si era semplicemente sentito poco bene e lei aveva preferito averlo vicino, nel caso manifestasse sintomatologia tale da richiedere un intervento. Procedimento archiviato e successiva denuncia nei confronti dell'uomo: l'utilizzo di telecamere ha motivato l'accusa di interferenze nella vita privata. Il 51enne è stato rinviato a giudizio e per lui è stata chiesta una perizia psichiatrica.